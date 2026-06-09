Prende il via alle Giornate Professionali del Cortometraggio, perfette per conoscere le nuove promesse cinematografiche di domani

Pubblicazione: 09 giugno alle 15:46

Il mondo dei cortometraggi è ricco di piccole perle di giovani promesse che un domani potrebbero stupirci con dei lungometraggi in streaming o al cinema e ora arriva un evento speciale per scovarli. Per la prima volta in Italia, il cortometraggio avrà un Industry Meeting dedicato, e nasce da un'anomalia che il settore conosce bene: pochi segmenti dell'audiovisivo mostrano una discrepanza così marcata tra la vivacità della produzione e la cronica carenza di strumenti strutturali capaci di sostenerne la crescita. La filiera è vitale, ma ancora frammentata.

Da qui prende avvio, in programma il. Promossa da, con il patrocinio gratuito della, l'iniziativa riunirà i principali attori della filiera, produttori, autori, distributori, broadcaster e piattaforme, insieme alla, alle Film Commission e alle istituzioni del settore, in un programma articolato di panel strategici, focus tematici, incontri istituzionali e speed date professionali. Tra gli ospiti,, produttrice die prima italiana premiata con, accanto ad alcuni dei principali rappresentanti dell'industria audiovisiva nazionale.

Un'occasione per mettere in relazione competenze e prospettive spesso disperse, e contribuire a dare forma a una soggettività collettiva del comparto, capace di riconoscersi, rappresentarsi e incidere sulle dinamiche culturali, produttive e industriali che ne guidano l'evoluzione.

UN SETTORE, DUE VELOCITÀ

Giornate Professionali Cortometraggio - APIC

Nel 2023 Le Pupille di Alice Rohrwacher è stato candidato agli Academy Awards; nel 2025 Playing God di Matteo Burani ha raggiunto la shortlist dopo oltre 180 selezioni internazionali; nel 2026 Valentina Merli è la prima italiana premiata nella notte di Hollywood con Two People Exchanging Saliva.

Secondo il Rapporto MiC–DGCA presentato a Venezia nel 2025 — prima edizione con una sezione dedicata al cortometraggio — nel 2024 il cinema breve italiano ha generato circa 6,6 milioni di euro di produzione attraverso 72 opere classificate, a fronte di appena 500 mila euro di contributi selettivi pubblici. Il mercato globale ha già riconosciuto il valore strategico del formato — lo Short Film Market di Clermont-Ferrand riunisce oltre 4.100 professionisti da quasi 90 paesi — mentre in Italia manca ancora un'infrastruttura professionale comparabile.

UN’ALTRA PROMESSA

Giornate Professionali Cortometraggio - APIC

Il cortometraggio ha sviluppato una propria grammatica produttiva, narrativa e distributiva, collocandosi già al centro delle trasformazioni che attraversano il mercato audiovisivo contemporaneo, là dove le economie dell'attenzione si ridisegnano e i principali broadcaster europei hanno sviluppato slot dedicati. Eppure, in Italia, continua a essere percepito come un territorio di passaggio, anticamera del lungometraggio.

La promessa del cortometraggio italiano, semmai, è un'altra: acquisire una dimensione sistemica e industriale all'altezza della sua crescita.

LE GIORNATE PROFESSIONALI DEL CORTOMETRAGGIO

Giornate Professionali Cortometraggio - APIC

Il programma affronta i nodi strategici della filiera — tax credit, finanziamenti, territorialità, accesso al mercato — con sessioni dedicate alle politiche industriali del comparto e all'analisi dei nuovi pubblici.

Tra i momenti centrali, APIC incontra la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo: Angelo Cagnazzo, Dirigente del Servizio Produzioni cinematografiche e audiovisive, interverrà in un confronto dedicato agli strumenti e alle prospettive di sviluppo del comparto. Un panel sulla costruzione dell'ecosistema del cinema breve italiano vedrà anche la partecipazione, tra gli altri, di Maria Giuseppina Troccoli, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission. Spazio anche alle trasformazioni della scrittura audiovisiva — dal rapporto tra cortometraggio e short series allo sviluppo di contenuti per broadcaster e piattaforme — e al branding come leva competitiva. L'internazionalizzazione attraversa l'intero programma e trova un punto di riferimento concreto nella presenza di Valentina Merli, al centro di un incontro dedicato.

A completare il programma, una sessione di speed date professionali tra produttori, autori, registi e operatori dell'audiovisivo — pensata per generare una prossimità diversa: intenzionale, trasversale e orientata al progetto.

Il programma completo degli ospiti e delle sessioni sarà comunicato nei prossimi giorni.

"La vera sfida che stiamo affrontando, ancor che legislativa, è culturale. L'Industria purtroppo ancora percepisce il Cortometraggio un formato minore. Con le Giornate Professionali del Cortometraggio inauguriamo un luogo di ragionamento e riflessione dell'Industria sull'Industria, nel quale proveremo a costruire una consapevolezza in merito agli strumenti industriali necessari perché questo patrimonio creativo possa trasformarsi in un comparto stabile, riconosciuto e competitivo." — Alessandro Costantini, Presidente APIC

LA BORSA DEL TALENTO

La qualità di un percorso creativo si misura anche dalla cura riservata agli strumenti che lo accompagnano. È da questa attenzione condivisa che nasce la partnership con Campo Marzio, brand romano di borse e accessori creativi fondato nel 1933, oggi presente in oltre 30 paesi. Campo Marzio interpreta l'eleganza e la creatività italiane attraverso collezioni che coniugano design contemporaneo, attenzione al dettaglio e vocazione internazionale. A ogni accreditato sarà consegnato un notebook e una penna Campo Marzio: un gesto che richiama la natura stessa delle Giornate, luogo in cui un'idea incontra la cura necessaria per trasformarsi in progetto.

APIC – ASSOCIAZIONE PRODUTTORI INDIPENDENTI CORTOMETRAGGIO

APIC – Associazione Produttori Indipendenti Cortometraggio nasce nel 2024 per rappresentare e promuovere il comparto dei produttori indipendenti di cinema breve. Riunisce oggi circa 70 società di produzione e opera per rafforzare il riconoscimento del cortometraggio come segmento produttivo autonomo, favorendone il consolidamento presso istituzioni, Film Commission, broadcaster, piattaforme e operatori del settore audiovisivo. L'associazione promuove strumenti e politiche industriali a sostegno del comparto.





