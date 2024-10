Presunto Innocente 2: svelata la fonte di ispirazione della prossima stagione della serie Apple TV+

Pubblicazione: 30 ottobre alle 11:00

Apple TV+ ha annunciato che la sua serie Presunto Innocente avrà una stagione 2 e alla base della trama, secondo le fonti di Deadline, dovrebbe esserci il romanzo Dissection of a Murder, scritto da Jo Murray.

Al centro della trama del volume, in arrivo nella primavera 2026, ci sarà Leila Reynolds, che deve occuparsi del suo primo caso di omicidio. Suo marito è il procuratore contro cui deve lottare in tribunale e il suo cliente vuole solo lei a difenderla. Leila, ben presto, dovrà lottare per mantenere anche i propri segreti.

La prima stagione si ispirava all'omonimo romanzo scritto da Scott Turow e aveva come star Jake Gyllenhaal nel ruolo di Rusty Sabich.

Lo show di Apple TV+ dovrebbe quindi assumere le caratteristiche di uno show antologico e, per ora, non è stato svelato se negli episodi ritorneranno in qualche modo dei personaggi apparsi nelle puntate precedenti.

Presunto innocente è stata prodotta da David E. Kelley, J.J. Abrams, Turow e Gyllenhaal che saranno coinvolti anche nella realizzazione delle puntate inedite in collaborazione con Dustin Thomason, Matt Tinker e Rachel Rusch Rich.