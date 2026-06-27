Pretty Princess 3, arrivano nuove anticipazioni sul film: parla Meg Cabot

Pubblicazione: 27 giugno alle 14:00

Non è un mistero che a volte Hollywood decida di rispolverare vecchi cult con la grazia di chi svuota una soffitta, ma ci sono rari casi in cui l’operazione nostalgia diventa a tutti gli effetti un trionfale ritorno. È il caso di Pretty Princess 3, un progetto rimasto a lungo intrappolato nel limbo dello sviluppo dopo la dolorosa scomparsa del regista Garry Marshall nel 2016. Oggi, a distanza di 25 anni dal primo film, la macchina produttiva Disney ha riacceso i motori e le fondamenta del fittizio regno di Genovia sembrano più salde che mai.

A dare la benedizione definitiva a questo terzo capitolo, l'autrice della fortunata saga letteraria che ha dato i natali al mito di Mia Thermopolis. La scrittrice ha recentemente confessato di aver visionato l'ultima versione della sceneggiatura,e promuovendo a pieni voti un’idea narrativa giudicata esilarante.

Un'attestazione di stima non scontata, considerando che nel corso del tempo la Cabot ha visto naufragare diverse bozze, trovando finalmente in quest'ultima iterazione la quadra perfetta, tanto da chiedere ironicamente alla produzione di non mandarle altri testi per non rovinarle la sorpresa.

L'asticella di Anne e il tocco di Adele Lim

Il vero motore dell’operazione resta, inevitabilmente, Anne Hathaway. L'attrice premio Oscar, fresca del successo e della promozione di altri altisonanti film (non vediamo l'ora, tra l'altro, di vederla in Odissea di Nolan), ha blindato il suo ritorno nei panni della principessa diventata regina, pur mantenendo un approccio estremamente lucido e rigoroso.

Anne Hathaway nel ruolo di Mia Thermopolis in Pretty Princess (Walt Disney Pictures, BrownHouse Productions, Martin Chase Productions)

"Le aspettative sono altissime", ha confessato la diva, consapevole che un’operazione del genere o si fa rasentando la perfezione o rischia di trasformarsi in un amaro autogol. Il team di scrittura sta limando il testo un pezzo alla volta e i beninformati suggeriscono che questa volta la trama accoglierà anche diversi elementi chiave provenienti direttamente dai romanzi della Cabot, a differenza del secondo capitolo che aveva preferito percorrere una strada interamente originale.

A dirigere questa complessa sinfonia pop-reale ci sarà Adele Lim, già celebrata firma di Crazy Rich Asians. La scelta della Lim alla regia promette di infondere alla pellicola quella commistione di umorismo, gioia e solidarietà femminile che ha decretato la fortuna dei primi storici capitoli.

Il progetto si muove con passo felpato, complice anche la terza e riservatissima gravidanza della Hathaway, un dolce imprevisto che i fan di vecchia data ricorderanno bene, dato che già nel 2016 la prima dolce attesa dell’attrice impose una pausa riflessiva ai piani di produzione.

D'altronde, come si potrebbe anche solo immaginare un Pretty Princess senza la Hathaway? La forza di questo franchise è sempre stata proprio la straordinaria empatia della sua protagonista, capace di sdoganare la goffaggine all'interno delle rigide etichette di corte.