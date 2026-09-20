Prima del Grande Fratello Vip era una maestra d’asilo, poi Ciao Darwin: chi è Federica Morello

Pubblicazione: 20 settembre alle 17:24

Il pubblico del Grande Fratello Vip potrebbe avere avuto una sensazione di déjà-vu guardando Federica Morello entrare nella Casa. Il motivo è semplice: per lei quella di Ilary Blasi non è affatto la prima esperienza davanti alle telecamere. Qualche anno fa era infatti una delle presenze fisse di Ciao Darwin, ma prima ancora la sua vita era decisamente lontana dai riflettori. Federica Morello ha 31 anni, è nata a Sanremo il 26 luglio 1995 e oggi si divide tra spettacolo, moda, musica e imprenditoria. Nel suo passato, però, c'è anche un lavoro che probabilmente in pochi assocerebbero alla nuova concorrente del reality di Canale 5: per diversi anni ha fatto la maestra d'asilo.

Diplomata al liceo socio-pedagogico,ha lavorato per quattro anni in. La voglia di entrare nel mondo dello spettacolo era però già presente. Nelpartecipò alle selezioni di, arrivando seconda nella corsa al titolo di Miss Liguria e riuscendo successivamente a raggiungere le finali nazionali del concorso a Jesolo. La svolta televisiva sarebbe arrivata qualche anno più tardi. Nelentrò infatti nel cast di, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dopo aver superato una selezione particolarmente affollata: raccontò all'epoca di essersi presentata a un primo casting, prima della selezione decisiva a Roma.

A Ciao Darwin aveva un ruolo tutt'altro che marginale. Era una delle due “primedonne” della trasmissione, presente nelle puntate per ballare, sfilare e accompagnare i concorrenti durante alcuni dei momenti più riconoscibili dello show. Un'esperienza che l'ha fatta conoscere al grande pubblico ben prima dell'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma la televisione racconta soltanto una parte del suo percorso, visto che Federica ha lavorato a lungo come hostess tra Italia e Costa Azzurra e successivamente ha trasformato quell'esperienza in un'attività imprenditoriale.

Oggi ha infatti fondato e dirige un'agenzia specializzata nella gestione di personale per eventi, continuando parallelamente a lavorare come modella e content creator. Mediaset sottolinea inoltre come, nonostante gli impegni tra Milano e Roma, abbia scelto di continuare a vivere nella sua Sanremo. Tra le sue passioni c'è anche la musica. Morello lavora come dj e nella clip di presentazione del Grande Fratello Vip ha mostrato un lato decisamente diverso da quello visto a Ciao Darwin, raccontando anche il suo amore per la natura, i cavalli e il giardinaggio.

Federica Morello, fonte: YouTube

A incuriosire il pubblico nelle ultime settimane è stata inevitabilmente anche la sua vita privata. Il nome diè stato accostato a quello di Giulio Fratini, imprenditore ed ex compagno di. Le indiscrezioni hanno attirato ancora più attenzione perché Morello e Fiordelisi sarebbero state amiche in passato, mentre alcune frecciate pubblicate sui social da quest'ultima sono state interpretate come possibili riferimenti alla vicenda. Non ci sono però conferme dirette di una relazione tra, quindi il presunto flirt resta nel campo del gossip.

Una volta entrata nella Casa, Federica ha invece raccontato di frequentare un uomo di 35 anni, senza rivelarne l'identità. Lo ha descritto come alto, moro e molto dolce, spiegando che lavorerebbe nell'azienda di famiglia. Ma per il momento ha preferito mantenere il mistero sul suo nome. Il Grande Fratello Vip rappresenta così qualcosa di diverso rispetto alle sue precedenti esperienze televisive.

Se a Ciao Darwin il pubblico l'aveva conosciuta soprattutto attraverso il ballo e le sfilate, questa volta Federica Morello entra in un programma nel quale non potrà nascondersi dietro un ruolo. Ed è forse proprio questo il passaggio più curioso della sua storia: dalla maestra d'asilo di Sanremo ai concorsi di bellezza, passando per Ciao Darwin, la consolle da dj e un'azienda tutta sua, fino alla porta rossa del reality più osservato d'Italia.