Prima di Barbie e Cime Tempestose: il capolavoro dimenticato di Margot Robbie da recuperare subito

Pubblicazione: 26 aprile alle 19:00

Ci sono film che arrivano al grande pubblico accompagnati dal rumore del successo, e altri che restano in disparte, quasi sospesi, in attesa di essere riscoperti.

Prima di diventare il volto globale di Barbie e di avvicinarsi a nuovi adattamenti come Cime tempestose,. Tra questi c’è, un film che non ha mai cercato il clamore, ma che oggi merita uno sguardo diverso, più attento.

Non è solo una storia ambientata durante la guerra. È qualcosa che affonda più in profondità, perché nasce da un libro che quella guerra l’ha vissuta davvero, fino a interromperlo.

Un amore impossibile in un tempo che non concede tregua

Nel cuore del film c’è Lucile, una giovane donna rimasta sola mentre il marito combatte al fronte. Vive in un piccolo villaggio francese occupato dai tedeschi, in un clima fatto di sospetto, silenzi e tensione costante. È qui che incontra Bruno, ufficiale dell’esercito nemico, un uomo che sfugge agli stereotipi e che, proprio per questo, disorienta.

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Il racconto non cerca scorciatoie emotive. Il sentimento che nasce tra i due non è mai semplice, né comodo. È un legame che si sviluppa in uno spazio sospeso, dove ogni gesto può essere giudicato, ogni scelta può diventare una condanna.

Accanto a una intensa Michelle Williams, la presenza di Margot Robbie — ancora lontana dalla consacrazione mondiale — si inserisce in modo quasi discreto, ma già riconoscibile. È uno di quei ruoli che, rivisti oggi, raccontano un percorso prima ancora di una carriera.

Il romanzo che la guerra ha interrotto

Ma per capire davvero il peso di Suite Francese bisogna tornare alla sua origine. Il film nasce dall’opera incompiuta di Irène Némirovsky, scrittrice che stava raccontando in tempo reale l’occupazione nazista in Francia.

Il progetto era ambizioso: cinque romanzi brevi per descrivere un Paese che stava cambiando sotto la pressione della guerra. Non un racconto a distanza, ma uno sguardo diretto, quasi urgente, su ciò che accadeva fuori dalla finestra.

Quel progetto si è fermato nel 1942. Némirovsky venne arrestata e deportata ad Auschwitz, dove morì poche settimane dopo. Il romanzo non fu mai completato.

Eppure non è andato perduto.

Una valigia, una figlia, una memoria sospesa

Per anni, il manoscritto di Suite Francese è rimasto chiuso in una valigia. A conservarlo è stata la figlia della scrittrice, Denise Epstein, che lo ha portato con sé senza mai avere il coraggio di aprirlo davvero.

Pensava fosse un diario. Qualcosa di troppo intimo, troppo doloroso per essere letto. Solo molto tempo dopo si scoprì che quelle pagine contenevano invece un romanzo, un’opera interrotta ma già potente.

È difficile non vedere, in questa storia, qualcosa che va oltre la letteratura. Un’idea di resistenza silenziosa, in cui la scrittura sopravvive anche quando tutto il resto viene cancellato.

Un film che oggi suona diverso

Rivedere oggi Suite Francese significa entrare in contatto con due livelli diversi. Da una parte il racconto cinematografico, con i suoi tempi, le sue scelte, le sue interpretazioni. Dall’altra, più nascosta ma impossibile da ignorare, la storia reale che lo sostiene.

È questo che cambia la percezione del film. Non è solo un melodramma ambientato durante la guerra. È un frammento di qualcosa che non ha potuto compiersi del tutto.

E forse è proprio qui che si trova il suo valore più profondo. Non nell’impatto immediato, ma nella capacità di restare. Di tornare, a distanza di anni, con una voce più chiara di quanto sembrasse la prima volta.

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