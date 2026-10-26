Prima di NCIS, c'era questa serie degli anni '90 che ha inventato il poliziesco militare in TV

Pubblicazione: 26 ottobre alle 18:00

Quando si parla di serie procedurali militari, il pensiero corre immediatamente a NCIS, il colosso che da 24 stagioni tiene incollati milioni di spettatori allo schermo. Ma in quanti sanno che questo impero televisivo affonda le sue radici in una serie che molti hanno dimenticato? JAG - Avvocati in divisa, trasmessa tra il 1995 e il 2005, non è stata solo un successo in sé: è stata il laboratorio creativo che ha plasmato l'intero DNA del franchise NCIS, stabilendo il modello per decenni di televisione procedurale militare. La storia di JAG inizia in modo tutt'altro che trionfale. Debuttata su NBC nel 1995, la serie venne cancellata dopo una sola stagione. Un destino che sembrava segnato, un capitolo chiuso prima ancora di essere davvero scritto. Invece, CBS intuì il potenziale di quella formula e decise di dare una seconda chance allo show. Fu una scommessa vinta: JAG non solo sopravvisse, ma prosperò per altre nove stagioni, diventando un punto di riferimento nel panorama televisivo americano.





. Ma fu R. Scott Gemmill, lead writer nelle prime quattro stagioni e produttore, a consolidare l'identità della serie. Gemmill comprese che il segreto non stava nel replicare il modello del poliziotto solitario alla Magnum, ma nell'abbracciare un approccio corale.. Questa scelta stilistica si rivelò lungimirante. Dove altre serie puntavano tutto su un antieroe carismatico, JAG costruiva dinamiche di gruppo, tensioni interne, relazioni complesse tra colleghi che dovevano affrontare insieme casi che mescolavano giustizia militare, intrigo politico e dramma umano.. Era procedurale, ma con una giurisdizione unica. Era il blueprint, il modello originale da cui tutto sarebbe nato.. La serie prendeva la struttura corale della madre e la trasferiva in un altro settore della Marina, quello investigativo del Naval Criminal Investigative Service. Il successo fu immediato e, soprattutto, duraturo. A oggi, NCIS ha raggiunto la stratosferica cifra di 510 episodi distribuiti in 24 stagioni, un record che pochi show possono vantare.. Poi venne NCIS: New Orleans, con 155 episodi in sette stagioni. Quindi NCIS: Sydney, con 38 episodi in tre stagioni, e NCIS: Hawai'i, che ne produsse 54 sempre in tre stagioni. Nel 2024 arrivò anche NCIS: Tony & Ziva, una stagione unica dedicata a due personaggi iconici del franchise, mentre NCIS: Origins, serie prequel, raggiunse la terza stagione nel 2026 ed è tuttora in produzione.

Eppure, nonostante il successo planetario del franchise NCIS, JAG rimane in una zona d'ombra. Non è stata oggetto di reboot, non ha ricevuto revival nostalgici come è accaduto a Magnum P.I., Hawaii Five-O, Walker: Texas Ranger o alla versione televisiva di Arma Letale. Il motivo è paradossale: NCIS non ha mai smesso di esistere. La continuità narrativa che lega JAG ai vari NCIS è ancora viva, pulsante, in continua espansione. Riavviare JAG significherebbe rifare tutto da capo, creare una nuova continuità, recasting di personaggi iconici. E quando anche una semplice sostituzione di attore come quella di Scott Caan in NCIS: New York genera polemiche, è facile immaginare la confusione che genererebbe un reboot completo della serie madre.



