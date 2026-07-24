Prime Video, 6 film da vedere prima del 1° agosto: le pellicole in scadenza da non perdere

Pubblicazione: 24 luglio alle 12:28

Il catalogo di Prime Video è in continuo aggiornamento e, come accade ogni mese, alcuni film sono destinati a uscire dalla piattaforma per lasciare spazio a nuove produzioni. Prima del 1° agosto gli abbonati hanno ancora qualche giorno per recuperare sei titoli che, per qualità e popolarità, meritano sicuramente una visione. Si tratta di opere molto diverse tra loro, capaci di soddisfare gli appassionati di thriller, fantascienza, cinema italiano e commedie romantiche.

Tra i film da non perdere c'èche affronta uno dei più grandi misteri della storia americana. Attraverso l'indagine del procuratore Jim Garrison, interpretato da Kevin Costner, il film costruisce un racconto ricco di tensione, intrecci politici e colpi di scena, diventando negli anni un punto di riferimento per il genere. Da recuperare ancheIl regista racconta il sequestro di Aldo Moro con uno sguardo intimo e originale, concentrandosi sulle emozioni e sui dubbi dei protagonisti più che sulla semplice ricostruzione storica.

Il risultato è un film intenso, ancora oggi considerato una delle migliori opere del cinema italiano contemporaneo. Chi preferisce storie più recenti può puntare su DogMan, diretto da Luc Besson. Il protagonista è un uomo segnato da una vita difficile che trova nei cani l'unica forma di affetto e comprensione. Grazie alla straordinaria interpretazione di Caleb Landry Jones, il film alterna momenti di grande intensità emotiva a scene d'azione, offrendo una narrazione originale e coinvolgente.

Spazio anche alla commedia romantica con Tutti tranne te, una delle sorprese degli ultimi anni. Sydney Sweeney e Glen Powell interpretano due ragazzi che, dopo un primo incontro disastroso, si ritrovano costretti a fingersi una coppia durante un matrimonio. Tra equivoci, battute e situazioni imprevedibili nasce una storia leggera e divertente che ha conquistato il pubblico internazionale. Tra le opere più importanti in uscita dal catalogo figura anche I figli degli uomini, capolavoro di Alfonso Cuarón ambientato in un futuro distopico in cui l'umanità ha perso la capacità di avere figli. Grazie a una regia spettacolare, a scene diventate iconiche e a una riflessione ancora attuale sul destino della società, il film è considerato uno dei migliori esempi di fantascienza moderna.

Chiude la listacon Hilary Duff protagonista. È una commedia leggera e nostalgica, perfetta per chi cerca una visione spensierata e desidera riscoprire uno dei teen movie più amati dei primi anni Duemila. Conalcune delle uscite più interessanti di Prime Video. Per gli appassionati di cinema è l'occasione ideale per recuperarli prima che vengano rimossi dal catalogo, evitando di dover attendere un eventuale ritorno sulle piattaforme streaming. Una selezione che unisce grandi classici, film d'autore e successi recenti, offrendo proposte adatte a ogni tipo di spettatore.