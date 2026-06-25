Prime Video annuncia la sesta stagione di questa amatissima serie superoistica (prima ancora del debutto della quinta)

Pubblicazione: 25 giugno alle 12:47

Il futuro di Invincible è più sicuro che mai. Durante il primo Studio Focus Panel di Prime Video all'Annecy International Animation Film Festival, Robert Kirkman e Melissa Wolfe, responsabile dell'animazione della piattaforma, hanno annunciato il rinnovo per una sesta stagione della serie animata supereroistica. Un traguardo che cementa Invincible come la serie animata più longeva mai prodotta da Prime Video, un riconoscimento che arriva con anni di anticipo rispetto al debutto di alcune delle stagioni già confermate.

Invincible - Prime Video

La notizia ha sorpreso molti per i suoi tempi:, anche se si sa che il cast ha completato le registrazioni e che debutterà nel corso del 2027. Ancora più impressionante è il fatto che questo rinnovo anticipato arrivi prima della premiere della quarta stagione, avvenuta solo nel marzo 2026. Una strategia che dimostra la fiducia incrollabile di Prime Video in un progetto che ha ridefinito gli standard delle serie animate adulte.

Il co-creatore e showrunner Robert Kirkman ha sempre avuto le idee chiare sul destino di Invincible. Fin dall'inizio ha parlato pubblicamente di un arco narrativo che richiederebbe tra le sette e le nove stagioni totali per adattare completamente la sua opera fumettistica originale. Con sei stagioni ormai confermate, il traguardo non è mai stato così vicino. Kirkman ha anche sottolineato più volte l'importanza di evitare lunghe pause tra le stagioni, come quella di quasi tre anni tra la prima e la seconda stagione che aveva messo alla prova la pazienza dei fan.

Invincible - Prime Video

Durante il panel di Annecy sono emerse anche altre novità sulla quinta stagione., l'attore che ha interpretato Hughie Campbell in tutte e cinque le stagioni di The Boys, presterà la voce a un nuovo personaggio: Gravitator, nome civile Chris., dove è descritto come un ingegnere che sfrutta le sue competenze tecnologiche per dedicarsi al furto. L'annuncio è accompagnato da un'immagine di prima visione del personaggio, mentre chi era presente al festival ha potuto vedere anche una clip in anteprima.

Ora, le prossime due stagione promettono tanti elementi narrativi che attendono di svilupparsi, come ad 'esempio Dinosaurus, il villain doppiato da Matthew Rhys apparso finora in un solo episodio, che dovrebbe assumere un ruolo molto più prominente seguendo la traiettoria del fumetto. Oltre a ciò, la serie sta anche esplorando territori originali non presenti nei fumetti, come la storyline di Damien Darkblood, interpretato da Clancy Brown, e il suo ritorno sulla Terra. Questa libertà creativa dimostra che Invincible non è una semplice trasposizione pagina per pagina del materiale originale, ma un'opera che sa quando rispettare la fonte e quando innovare per il medium televisivo.

Non ci sono ancora date precise per le stagioni quinta e sesta, anche se la quinta ha una finestra di rilascio nel 2027 e la serie ha mantenuto una tradizione di ritorni primaverili dalla seconda stagione in poi. Il rinnovo per la sesta stagione avvicina ulteriormente Invincible alla realizzazione della visione completa di Kirkman, garantendo che una delle storie supereroistiche più audaci e mature degli ultimi anni possa raggiungere la sua conclusione naturale senza interruzioni o cancellazioni premature.