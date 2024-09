USA, i cinema investono 2 miliardi di dollari per rinnovare le sale: "Gli spettatori esigono la miglior esperienza possibile"

Pubblicazione: 23 settembre alle 13:06

Variety riporta che le otto maggiori catene di cinema negli Stati Uniti e in Canada hanno annunciato la scorsa settimana di voler investire più di 2,2 miliardi di dollari per modernizzare e rinnovare oltre 21.000 sale nei prossimi tre anni. Gli investimenti riguarderanno tutti gli aspetti dell'esperienza cinematografica, dal miglioramento dell'audio e delle proiezioni a quello del versante cibario.

In tutto il settore abbiamo la sensazione di aver svoltato l'angolo, il pubblico sta tornando nei cinema. C'è una sensazione molto positiva per il futuro. I proprietari si concentreranno sull'assicurare che le aree comuni, l'ingresso e le aree in concessione siano nuove, fresche e ben tenute.

Michael O’Leary, presidente e amministratore delegato dell'associazione nazionale esercenti [NATO], spiega:

I piani di ammodernamento arrivano mentre gli effetti della pandemia e degli scioperi di Hollywood continuano a influenzare il settore, con un totale di incassi estivi inferiore di circa il 13% all'anno scorso. Nel frattempo, sono frequenti sui social le lamentele degli spettatori in merito a sale sporche o con posti a sedere e proiezioni al di sotto degli standard.

“I consumatori di oggi sono molto esigenti e vogliono avere una gamma di cose da fare in qualsiasi ambiente”, aggiunge O'Leary. In alcuni casi, ciò significa aggiungere altre attrazioni per tenerli occupati, oltre a cibo e bevande. Come ad esempio campi da pickleball, zipline o bowling, già presenti in alcune strutture.

Bob Bagby, presidente del consiglio esecutivo della NATO e amministratore delegato della catena B&B Theatres, sottolinea:

I consumatori di oggi esigono giustamente la migliore esperienza possibile quando visitano i nostri cinema. La gestione di un cinema oggi è un'operazione ad alta intensità di capitale. Questo investimento di risorse è il passo successivo nel continuo impegno del nostro settore a garantire che andare al cinema rimanga un'esperienza unica e speciale per le generazioni a venire.