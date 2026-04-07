Project Hail Mary continua a battere record: il film con Ryan Gosling raggiunge questo importante traguardo

Pubblicazione: 07 aprile alle 18:21

Il nuovo blockbuster sci-fi Project Hail Mary sta sorprendendo pubblico e industria, trasformandosi in uno dei casi cinematografici più importanti del 2026. In poche settimane dall’uscita, il film ha raggiunto risultati impressionanti al botteghino globale, confermando il momento d’oro di Ryan Gosling. Diretto da Phil Lord e Christopher Miller e tratto dal romanzo di Andy Weir, racconta una missione disperata: un insegnante viene inviato nello spazio per salvare il Sole da una minaccia sconosciuta. Un’idea ambiziosa che si è trasformata in un successo ben oltre le aspettative.

Distribuito dal, il film ha conquistato subito il pubblico, restando al primo posto delper due weekend consecutivi. Anche nelle settimane successive ha mantenuto un andamento molto solido: al terzo weekend ha incassato oltre, raggiungendo circa. Questo risultato gli ha permesso di superare uno dei capisaldi della fantascienza moderna, Interstellar di Christopher Nolan, fermo a circanel mercato domestico, segnando un traguardo simbolico per il genere.

Sul piano globale, Project Hail Mary ha già superato i 420 milioni di dollari, con oltre 200 milioni provenienti dai mercati internazionali. È il primo film del 2026 a superare i 200 milioni negli Stati Uniti e, al momento, rappresenta il titolo hollywoodiano più redditizio dell’anno. Questo dato assume un valore ancora maggiore se si considera la carriera di Gosling: si tratta infatti del suo terzo film a superare i 400 milioni globali, dopo La La Land e Barbie, consolidando la sua immagine di protagonista affidabile per produzioni di grande richiamo.

Ryan Gosling Project Hail Mary fonte: Sony Pictures Italia

Il successo è ancora più significativo alla luce del rischio economico. Il film è costato circa 200 milioni di dollari, una cifra molto elevata per il genere, quasi doppia rispetto a The Martian, precedente adattamento di un romanzo di Andy Weir. Per raggiungere il punto di pareggio, la produzione dovrebbe avvicinarsi ai 500 milioni globali: un obiettivo che, considerando l’andamento attuale, appare sempre più realistico. Se dovesse superarlo, entrerebbe tra i 50 film di fantascienza con i maggiori incassi di sempre.

Un altro fattore chiave è la concorrenza. Al momento il film beneficia di, con pochi rivali diretti nel genere sci-fi nelle settimane successive all’uscita. Questo gli ha permesso di mantenere una forte presenza nelle sale, nonostanteTuttavia, la competizione globale resta alta, soprattutto con produzioni internazionali e nuove uscite attese nei mesi successivi.

Nel frattempo, Project Hail Mary continua a macinare risultati e a dimostrare che la fantascienza può ancora attirare un pubblico vasto quando riesce a unire spettacolo e narrazione. Il film non è solo un successo commerciale, ma anche un segnale chiaro: gli spettatori cercano storie coinvolgenti, capaci di emozionare oltre agli effetti speciali. Ed è proprio questo equilibrio che sembra aver decretato il suo successo. Resta ora un interrogativo: riuscirà a superare La La Land tra i maggiori incassi della carriera di Gosling? Se il trend continuerà, il sorpasso potrebbe essere solo questione di tempo.