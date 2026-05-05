Project Hail Mary diventa il film di fantascienza più amato del 2026: ecco cosa ha conquistato il pubblico

Pubblicazione: 05 maggio alle 08:00

Con 638,4 milioni di dollari incassati al botteghino globale, Project Hail Mary ha ufficialmente superato Il sopravvissuto (The Martian), diventando l'adattamento cinematografico di maggior successo commerciale tratto dalle opere dello scrittore Andy Weir. Un traguardo raggiunto in soli sette weekend di programmazione, che conferma che il film con Ryan Gosling non è semplicemente un altro blockbuster stagionale, ma un fenomeno culturale capace di conquistare critica e pubblico in egual misura.



Il film diretto da Christopher Miller e Phil Lord ha superato i 630 milioni di dollari incassati da Il sopravvissuto di Ridley Scott nel 2015, consolidando un primato che sembrava difficile da scalfire. La pellicola del 2015 con Matt Damon aveva infatti rappresentato per anni il benchmark del successo commerciale per le storie di Weir, dimostrando che il pubblico mondiale ama le narrazioni di sopravvivenza spaziale condite con rigore scientifico e umanità. Ma Project Hail Mary ha dimostrato di possedere qualcosa in più.



Il weekend di apertura aveva già lanciato segnali inequivocabili: 80 milioni di dollari, il miglior debutto di sempre per Amazon MGM Studios. Una cifra che ha immediatamente posizionato il film tra i titoli di punta del 2026, facendo capire agli studios che il passaparola stava funzionando a meraviglia. E infatti, mentre molti blockbuster vedono un rapido declino dopo le prime settimane, Project Hail Mary ha dimostrato di avere una tenuta impressionante, aggiungendo 16 milioni nel suo settimo weekend, di cui 8,6 milioni solo dal mercato nordamericano.

Ryan Gosling Project Hail Mary fonte: Sony Pictures Italia

Il successo domestico negli Stati Uniti è stato particolarmente notevole. Con 318,3 milioni di dollari incassati in Nord America, il film ha superato i 228 milioni del predecessore già nel primo mese di programmazione. Un traguardo che ha permesso a Project Hail Mary di entrare in una categoria esclusiva: è infatti solo il quinto film di fantascienza non legato a franchise o supereroi a superare la soglia dei 300 milioni di dollari nel mercato domestico. Un risultato che testimonia quanto il pubblico abbia risposto non a un brand consolidato, ma alla forza intrinseca della storia e della sua realizzazione.



Ma cosa ha reso Project Hail Mary così speciale agli occhi del pubblico? La risposta sta in un equilibrio quasi perfetto tra cervello e cuore. Il film racconta la storia di Ryland Grace, interpretato da Ryan Gosling, un uomo che si risveglia da solo su una navicella spaziale con una missione cruciale: salvare la Terra da un'estinzione imminente. Ma la vera magia narrativa arriva con Rocky, un alieno dalla forma simile a una roccia con cui Grace sviluppa un'amicizia improbabile ma profondamente commovente.



Il successo al botteghino ha inevitabilmente acceso le discussioni su un possibile sequel. Tuttavia, a differenza de Il sopravvissuto, Andy Weir non ha ancora scritto un seguito del romanzo Project Hail Mary. In un'intervista rilasciata a ScreenRant lo scorso marzo, lo scrittore ha ammesso di avere "pezzi e frammenti di buone idee per sequel, ma non abbastanza per procedere". La sua filosofia è chiara: "Se devo fare un sequel, voglio che sia buono". Una posizione che i fan possono certamente apprezzare, anche se l'enorme successo del film aumenta inevitabilmente la pressione commerciale per un seguito. Amazon, per il momento, non ha annunciato alcuno sviluppo in tal senso.