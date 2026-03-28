Project Hail Mary è già un fenomeno: numeri record e una sorpresa dietro il successo

Pubblicazione: 28 marzo alle 08:45

Project Hail Mary si sta imponendo come uno dei fenomeni cinematografici più rilevanti dell’anno, confermando il successo già nei primissimi giorni di programmazione. In meno di una settimana, il film ha superato i 100 milioni di dollari al botteghino statunitense, un risultato che lo colloca tra i grandi successi recenti e segna un nuovo traguardo nella carriera di Ryan Gosling. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, mentre la critica ha accolto il progetto con recensioni estremamente positive, contribuendo a rafforzare l’idea che si tratti di un titolo destinato a lasciare il segno.

Il risultato economico è particolarmente significativo perché arriva in tempi rapidissimi: dopo un debutto da circa 80 milioni di dollari nel weekend di apertura in Nord America e oltre 140 milioni a livello globale, il film ha mantenuto un’ottima tenuta anche nei giorni successivi. Le previsioni indicano un secondo weekend da circa, un dato che conferma la solidità del passaparola e l’interesse continuo del pubblico. Inoltre, il film mantieneelemento che contribuisce a sostenere gli incassi.

Per Ryan Gosling si tratta di un traguardo importante: Project Hail Mary diventa infatti il suo quarto film a superare i 100 milioni di dollari negli Stati Uniti, dopo Barbie, La La Land e Remember the Titans. Questo dato conferma la capacità dell’attore di scegliere progetti di grande impatto commerciale e culturale, consolidando il suo status tra le star più affidabili di Hollywood. Oltre al successo economico, il film ha ottenuto un’accoglienza straordinaria anche sul piano qualitativo. Le recensioni parlano di una storia capace di emozionare e trasmettere speranza, mentre l’interpretazione di Gosling è stata particolarmente lodata.

Rocky in una scena di Project Hail Mary

I punteggi su Rotten Tomatoes — 95% per la critica e 96% per il pubblico — indicano un consenso raro, che rafforza le possibilità di una corsa importante nella stagione dei premi, inclusi gli Oscar 2027. Dal punto di vista narrativo, il film racconta la storia di Ryland Grace, un insegnante che si risveglia su un’astronave dopo un lungo coma, scoprendo di essere l’unico sopravvissuto della missione. Il suo compito è salvare la Terra e l’intero universo da una minaccia rappresentata da un microrganismo sconosciuto. Questo mix di fantascienza, dramma e elementi “feel-good” ha contribuito a renderlo accessibile a un pubblico ampio, non limitato agli appassionati del genere.

Fonte / ScreenRant

Il progetto nasce dal, già autore di The Martian, e beneficia della regia del duo Phil Lord e Christopher Miller, noti per successi come The Lego Movie e i film dello Spider-Verse. La sceneggiatura è firmata da Drew Goddard, mentre il cast include anche Sandra Hüller, Ken Leung e Milana Vayntrub. Il successo di Project Hail Mary rappresenta anche un, che registra con questo titolo il lancio cinematografico più riuscito della sua storia. Il film dimostra come la fantascienza contemporanea possa ancoraquando riesce a unire spettacolo, emozione e una storia coinvolgente. Con risultati già così elevati dopo pochi giorni, tutto lascia pensare che il film continuerà a crescere,