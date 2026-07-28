Pronto il reboot di Spawn, ma non uscirà mai: tutto sul progetto segreto

Pubblicazione: 28 luglio alle 18:53

Mentre il mondo aspetta ancora il reboot live-action di Spawn con Jamie Foxx, Todd McFarlane custodisce un segreto che pochi conoscono: esiste già un film animato dell'antieroe ed è completato, doppiato e praticamente pronto per la distribuzione. E non si tratta di un progetto qualsiasi, ma di un lungometraggio di 90 minuti che vede il ritorno di Keith David nel ruolo iconico di Al Simmons, affiancato nientemeno che da Mark Hamill in un ruolo completamente nuovo per il franchise.



La rivelazione è arrivata durante un'intervista al San Diego Comic-Con 2026, dove il creatore di Spawn ha finalmente sollevato il velo su questo progetto misterioso che giace in attesa da anni. Non si tratta di vaporware o di idee ancora sulla carta: McFarlane ha confermato che il film è stato interamente disegnato, le voci registrate, e manca soltanto la fase finale di rendering delle celle animate e alcuni effetti sonori Foley per renderlo distribuibile.



La storia di questo film perduto affonda le radici nei tentativi di McFarlane di far rivivere la celebre serie animata HBO degli anni '90, quella che aveva conquistato una generazione di fan con il suo tono cupo, la violenza non filtrata e la voce inconfondibile di Keith David. Dopo il successo di quella serie, durata tre stagioni tra il 1997 e il 1999, l'idea di un seguito ha sempre aleggiato nell'aria, con diversi progetti che si sono susseguiti senza mai concretizzarsi completamente.

Quel progetto venne silenziosamente accantonato alcuni anni dopo, senza mai una spiegazione ufficiale. Solo recentemente McFarlane ha rivelato che la causa fu una serie di divergenze creative con gli studi di produzione coinvolti, che lo portarono infine a riacquistare i diritti del progetto. Il film di 90 minuti potrebbe quindi essere il risultato tangibile di quegli sforzi: magari concepito come premiere multiparte per lanciare la nuova serie, o come versione condensata di un'intera stagione, sul modello di quanto fatto con i DVD della serie originale HBO, dove gli episodi venivano montati in film di due ore.



La strategia di McFarlane è chiara, anche se frustrante per i fan: sta aspettando il momento giusto. Il creatore ha esplicitamente dichiarato che il film animato è "in una scatola in attesa", trattenuto deliberatamente come asso nella manica da giocare dopo l'eventuale successo del reboot live-action con Jamie Foxx. Una mossa commerciale comprensibile ma che tiene in ostaggio un progetto praticamente completo.



Nel frattempo, il reboot live-action con Jamie Foxx continua la sua gestazione, con la ricerca di un regista ancora in corso. McFarlane ha passato gli ultimi vent'anni cercando di riportare il suo antieroe sul grande schermo, affrontando innumerevoli ostacoli produttivi e creativi. Il fatto che esista già un prodotto quasi finito, pronto per essere distribuito, aggiunge un ulteriore strato di complessità a questa saga produttiva senza fine.