Protecting Jared: un'altra star dell'ex DC Universe si unisce a Jason Momoa nel nuovo action targato Netflix

Pubblicazione: 18 marzo alle 20:45

Un’altra star legata al passato universo DC entra nel nuovo progetto Netflix guidato da Jason Momoa. Il film, una commedia d’azione dal titolo Protecting Jared, è attualmente in produzione a Oahu, nelle Hawaii, e vede Momoa recitare accanto a Andy Samberg. L’arrivo di un attore proveniente dal mondo DC rende il cast ancora più interessante per il pubblico dei cinecomic.

Jai Courtney Boomerang Suicide Squad - DC

Tra le novità più rilevanti c’è l’ingresso diLa sua partecipazione rappresenta un collegamento diretto con l’universo DC, anche se il nuovo progetto non è legato a quel franchise.

Accanto a lui nel cast troviamo anche Aimee Carrero, mentre i ruoli specifici dei nuovi personaggi non sono stati ancora resi pubblici. Questo è un elemento tipico delle produzioni in fase iniziale, quando la strategia promozionale mantiene riservati dettagli su trama e caratterizzazione per aumentare l’attesa.

La regia del film è stata affidata a, un nome già noto a Hollywood per titoli come Zombieland (2009) e Venom (2018), oltre a lavori per la televisione. La sceneggiatura è firmata da, duo candidato più volte agli Emmy e con una lunga esperienza condivisa nel programma. La loro collaborazione suggerisce un’impronta comica ben strutturata.

Il film è prodotto da Momoa attraverso la sua società On the Roam, mentre Samberg partecipa alla produzione con la sua casa Party Over Here. La scelta delle Hawaii come ambientazione rafforza l’identità del progetto, che unisce azione e commedia in un contesto visivamente spettacolare.

Brooklyn Nine-Nine - Netflix

Per gli studenti, questa notizia è utile per capire come funziona oggi l’industria cinematografica: attori provenienti da franchise di successo, come l’universo DC Universe, possono collaborare in nuovi progetti indipendenti destinati alle piattaforme streaming come Netflix. Inoltre, il film si inserisce in un momento particolarmente attivo per Momoa, che continua a lavorare tra cinema e produzioni internazionali.

La produzione è già in corso, ma non esiste ancora una data ufficiale di uscita. Considerando lo stato avanzato dei lavori, è possibile che il debutto avvenga nel corso del prossimo anno, con il trailer atteso tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Questo caso rappresenta un esempio concreto di come nascono e si sviluppano le grandi produzioni contemporanee, dalla scrittura alla distribuzione globale.