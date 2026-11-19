Pubblicazione: 19 novembre alle 13:25

ROMA, 19 novembre 2026 – Sarà il celebre regista, sceneggiatore e produttore Pupi Avati il grande protagonista della giornata inaugurale di VISIONARIA – International Festival of AI Cinema & Creativity, il nuovo festival internazionale in programma a Roma dal 27 al 29 novembre 2026 presso gli spazi del GAMM – Game Museum (Via delle Terme di Diocleziano, 36). Nato per esplorare il confine sempre più fluido tra intelligenza artificiale generativa, linguaggio cinematografico e creatività digitale, VISIONARIA si propone come un punto di incontro inedito tra i maestri della settima arte, i professionisti dell'audiovisivo, il mondo accademico e i giovani talenti emergenti.

Il festival prenderà il via nel pomeriggio dicon un evento di apertura di altissimo profilo: una. Accanto a, interverranno al dibattito l’avvocato, esperto di diritto d'autore e dello spettacolo e, per offrire una lettura sul futuro dell'espressione artistica.

La partecipazione di Pupi Avati rappresenta il cuore simbolico di questa prima edizione. Autore tra i più prolifici, amati e longevi del cinema italiano – con oltre cinquant'anni di carriera alle spalle, decine di film diretti, numerosi David di Donatello, Nastri d'Argento e riconoscimenti internazionali – Avati ha sempre fatto della narrazione artigianale, della memoria e dell'umanità dei personaggi la cifra stilistica del suo cinema.

Portare una figura cardine della storia cinematografica italiana al centro di un festival dedicato all'Intelligenza Artificiale significa aprire un confronto necessario e profondo. In un momento storico in cui gli algoritmi entrano nelle fasi di scrittura, pre-produzione e creazione visiva, il punto di vista di un autore come Avati diventa uno strumento prezioso per interrogarsi su cosa renda un'opera autenticamente "umana".