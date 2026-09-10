Quando inizia Amici 2026? Tutti i dettagli sul debutto e le registrazioni della nuova classe

Pubblicazione: 10 settembre alle 10:10

La macchina organizzativa di Amici è già in moto, i casting continuano senza sosta e l'aria che tira negli studi Mediaset è quella delle grandi novità. Amici 2026/2027, la ventisettesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, si prepara a un cambio di pelle che potrebbe ridefinire l'identità stessa del programma. Non si tratta di semplici aggiustamenti o piccoli ritocchi al format: secondo le indiscrezioni che circolano da settimane, Maria De Filippi avrebbe deciso di rivoluzionare la struttura della scuola introducendo elementi che fino a oggi erano rimasti ai margini del mondo dei talent.





Quest’anno, ad “Amici di Maria De Filippi”, oltre al ballo e al canto ci saranno anche:



🔹 Boxe

🔸 Pattinaggio artistico a rotelle

🔹 Judo



Un concorrente per ogni nuova disciplina: sfide, allenamenti e prof esperti.



Fonte: Chi pic.twitter.com/KLpLanQsIC — Trash Italiano (@trash_italiano) September 7, 2026

La data del debutto è fissata:nella tradizionale fascia pomeridianaQualche settimana più tardi rispetto alle ultime stagioni, un posticipo che potrebbe essere legato proprio alla necessità di mettere a punto i nuovi meccanismi del programma. La registrazione della prima puntatagiornata in cui verranno assegnati i primi banchi e prenderà forma la nuova classe. Sarà un debutto col botto, perché non solo verranno presentati i ragazzi che hanno conquistato l'accesso alla scuola, ma soprattutto verranno svelate al pubblico le novità che caratterizzeranno questa edizione.La vera bomba riguarda le discipline insegnate. Per la prima volta nella storia recente di Amici, al canto e alla danza potrebbero affiancarsi materie completamente diverse: discipline sportive. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi,judo, boxe e pattinaggio artistico a rotelle. Un'apertura inedita che cambierebbe radicalmente la fisionomia del talent, introducendo ragazzi con percorsi e preparazioni molto distanti da quelle dei tradizionali cantanti e ballerini.Se confermata, questa novità porrebbe questioni interessanti. Come si integreranno queste discipline in un programma nato per valorizzare le arti performative legate alla musica e alla danza? Come verranno raccontati gli allenamenti di un judoka o di un pugile all'interno della quotidianità della scuola, fatta di prove, confronti e sfide? E soprattutto,uando il palco si trasforma in un teatro di emozioni pensato per coreografie e performance vocali? Sono domande che troveranno risposta solo nel corso delle puntate, ma che già alimentano curiosità e scetticismo tra i fan storici del programma.

L'ingresso dello sport comporterebbe inevitabilmente anche l'arrivo di nuovi professionisti,durante gli allenamenti e a valutarne i progressi. Al momento, i nomi di questi eventuali maestri restano top secret. Non è chiaro neppure se i concorrenti sportivi saranno uno per ogni disciplina oQuel che è certo è che, se Maria De Filippi ha deciso di osare tanto, ci sarà un motivo. E conoscendo la sua capacità di leggere i gusti del pubblico e di reinventare format che sembravano già perfetti, è lecito aspettarsi che abbia studiato ogni dettaglio con attenzione.Tra i punti fermi ci sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, due colonne portanti del programma, simboli di rigore e autorevolezza. Confermato anche il ritorno di Lorella Cuccarini, che continuerà a guidare i suoi allievi con la passione e la competenza che l'hanno resa una delle professoresse più amate. La grande assente sarà invece Anna Pettinelli, impegnata su Rai con Tale e Quale Show di Carlo Conti. Il suo addio lascia un vuoto importante nella categoria canto, e il nome del suo sostituto è uno dei misteri più attesi.Nelle ultime settimane sono circolate diverse ipotesi. Inizialmente si era parlato di Ambra Angiolini, suggestione poi smentita dalla diretta interessata attraverso i social. Tra i nomi più sorprendenti spicca quello di, che dopo anni nel ruolo di giudice potrebbe fare il grande salto passando dietro la cattedra. Un ingresso che garantirebbe autorevolezza e competenza, oltre a un legame profondo con il mondo della musica e dello spettacolo. Sul fronte della danza, invece, è emerso il nome die per la relazione con Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. Anche in questo caso, però, si tratta di voci non confermate.Quel che emerge con chiarezza è che Amici 2026/2027 si candida a essere una delle. Dopo ventisei anni di successi, Maria De Filippi sembra voler dimostrare che il format può ancora evolversi, contaminarsi, aprirsi a linguaggi nuovi senza tradire la sua anima. Un rischio calcolato, quello di inserire lo sport in un contesto nato per celebrare il talento artistico, ma anche una scommessa affascinante. Perché se c'è una cosa che Amici ha sempre saputo fare, è raccontare storie di giovani che inseguono un sogno. E poco importa se quel sogno passi per una nota, un passo di danza o un pugno sul ring.