Quando iniziano X Factor, Grande Fratello Vip e Amici? Tutte le date dei programmi TV di settembre 2026

Pubblicazione: 26 agosto alle 09:00

L'estate sta finendo, e con essa si chiude anche la pausa televisiva. Come ogni anno, settembre segna il vero ritorno alla normalità: non solo banchi di scuola e routine lavorative, ma anche il grande risveglio del palinsesto televisivo italiano. Un appuntamento atteso, quasi rituale, che accompagna milioni di italiani dalla stagione calda a quella autunnale con una certezza: i programmi del cuore tornano, puntuali come un orologio svizzero.

Quest'anno l'agenda è particolarmente fitta. I network hanno deciso di bruciare i tempi,. Un vero e proprio ritorno sui banchi anche per conduttori, giudici e concorrenti, pronti a contendersi l'attenzione del pubblico in una battaglia televisiva che si preannuncia agguerrita. Ma quando iniziano esattamente i programmi più seguiti della stagione autunnale 2026? Ecco il calendario completo, giorno per giorno.

X Factor sarà il primo a rompere il ghiaccio. Il talent show musicale di Sky, giunto alla sua ventesima edizione, aprirà ufficialmente la stagione televisiva giovedì 10 settembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now. Le prime due puntate saranno dedicate alle audizioni, quella fase iniziale cruciale in cui si forma il cast dei concorrenti che poi si contenderanno la vittoria finale.

Quest'anno il programma condotto da Giorgia porta con sé una novità significativa: l'ingresso di Irama nel panel dei giudici. Il cantautore prende il posto di Achille Lauro e si unisce a una giuria rinnovata composta da Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Un mix che promette dinamiche inedite e, probabilmente, qualche scintilla creativa.

L'arrivo dirappresenta un momento interessante per il programma. Dopo anni passati dall'altra parte del palco come concorrente prima e artista affermato poi,. Sarà curioso vedere come il suo approccio, forgiato dall'esperienza diretta del mondo discografico, si confronterà con quello degli altri giudici. Le audizioni sono sempre il momento più delicato: si cercano talenti grezzi, voci uniche, personalità che possano reggere il peso dei live show e conquistare il pubblico da casa.

Appena quattro giorni dopo, lunedì 14 settembre, sarà il turno del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5, ormai presenza fissa del lunedì sera italiano, torna con una conduzione rinnovata affidata a Ilary Blasi. Al suo fianco, due opinioniste che promettono fuoco e fiamme: Selvaggia Lucarelli, nota per la sua lingua tagliente e il suo sguardo critico, e Cesara Buonamici, giornalista di lungo corso con un approccio più istituzionale. Un binomio che sulla carta potrebbe generare discussioni interessanti, specialmente quando si tratterà di commentare le dinamiche spesso sopra le righe della casa più spiata d'Italia.

Il Grande Fratello Vip mantiene la sua formula collaudata: un gruppo di personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del gossip, rinchiusi in una casa sotto l'occhio costante delle telecamere. Le prime settimane sono tradizionalmente dedicate alla formazione delle alleanze, ai primi scontri e alla scoperta dei caratteri. Non è escluso che, come nelle edizioni passate, il programma possa raddoppiare con una seconda serata il giovedì, anche se difficilmente accadrà nelle prime settimane.

, il talent show di Maria De Filippi che da anni domina i pomeriggi. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, la tradizione del programma suggerisce che quella sarà la data di partenza. La domenica pomeriggio segna l'inizio della formazione della classe, con la selezione degli allievi che poi popoleranno il daytime quotidiano del programma. Amici è diventato nel corso degli anni una vera e propria fabbrica di talenti,. L'attesa per scoprire chi entrerà nella scuola più famosa d'Italia è sempre altissima.

La Rai, dal canto suo, si prende qualche giorno in più per scaldare i motori. Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, aprirà le danze mercoledì 23 settembre. Il programma, che vede personaggi famosi cimentarsi nell'imitazione di grandi artisti italiani e internazionali, rappresenta uno degli appuntamenti più leggeri e divertenti della prima serata. La formula consolidata negli anni prevede esibizioni sempre più elaborate, con trasformazioni spettacolari e performance che spaziano dal pop alla lirica, dal rock al soul. Quest'anno la giuria ha subito alcuni cambiamenti, promettendo giudizi ancora più affilati.

Infine, per chi ama il ballo e lo spettacolo puro, l'appuntamento è per sabato 3 ottobre con Ballando con le Stelle. La ventunesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci partirà leggermente più in là rispetto agli altri show, ma con la stessa carica di sempre. Il cast dei maestri è stato in parte rinnovato, con alcune conferme e qualche new entry che dovrebbe portare freschezza alla competizione. Il programma alterna momenti di puro intrattenimento a veri e propri show dance di altissimo livello, con coreografie sempre più ambiziose.

si preannuncia quindi come un mese denso di appuntamenti televisivi, capace di soddisfare tutti i gusti: chi ama la musica troverà pane per, chi preferisce le dinamiche umane e il, mentre gli appassionati di talento puro potranno seguire Amici. E poi ci sono i programmi Rai, che portano leggerezza e intrattenimento per tutta la famiglia.

Il ritorno della televisione autunnale rappresenta per molti italiani un vero e proprio rito di passaggio. Dopo mesi di repliche estive e programmazione ridotta, settembre riaccende i riflettori sui grandi show, quelli che scandiscono le serate settimanali e diventano argomento di conversazione al bar, in ufficio, sui social. È il momento in cui il pubblico ritrova i volti familiari dei conduttori preferiti, scopre nuovi talenti e si appassiona a storie che dureranno per mesi.

Quest'anno la competizione tra network si preannuncia particolarmente serrata. Sky punta forte su X Factor con un parterre di giudici rinnovato e promettente. Mediaset risponde con il Grande Fratello Vip e Amici, due cavalli di battaglia che anno dopo anno dimostrano di saper tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. La Rai, con i suoi show più tradizionali ma sempre efficaci, completa un'offerta variegata che copre praticamente ogni fascia di pubblico.

Settembre è alle porte, e con esso un autunno televisivo che promette emozioni, sorprese e, inevitabilmente, qualche polemica. I telespettatori italiani sono pronti a tornare sul divano, telecomando alla mano, per scegliere i loro beniamini e accompagnarli in questo viaggio lungo una stagione. L'appuntamento è fissato: