Quando l'innocenza diventa maledizione: la serie da una storia di King che ha conquistato tutti

Pubblicazione: 02 ottobre alle 14:00

Ci sono storie che iniziano dove finiscono tutte le altre. The Outsider è una di queste: un thriller che parte con le carte in tavola, il colpevole già identificato, le prove schiaccianti, e poi ti strappa il tappeto da sotto i piedi. Tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King e adattata per HBO da Richard Price, lo stesso genio dietro The Night Of, questa miniserie in dieci episodi è approdata su Sky Atlantic e NOW TV nel febbraio 2020, confermandosi come uno degli adattamenti più riusciti dell'universo del maestro del brivido. Non è un caso che King stesso, notoriamente esigente quando si tratta di trasposizioni delle sue opere, abbia benedetto questo progetto. The Outsider riesce nell'impresa di catturare l'essenza del suo storytelling: quella capacità di insinuarsi nelle pieghe del quotidiano per poi esplodere in una dimensione soprannaturale che ti lascia senza fiato. Ma andiamo con ordine, perché questa è una storia che merita di essere raccontata con cura.





Flint City, Oklahoma. Una di quelle cittadine americane dove tutti si conoscono, dove le porte restano aperte e i segreti viaggiano veloci. È qui che viene ritrovato il corpo dell'undicenne Frankie Peterson, in condizioni che definire orribili sarebbe un eufemismo: abusato, mutilato, abbandonato come un rifiuto.. Tutte le prove convergono su un unico nome: Terry Maitland, interpretato da un Jason Bateman in stato di grazia. Maitland è l'ultimo uomo che ti aspetteresti di vedere accusato di un simile orrore. Padre di famiglia irreprensibile, insegnante di inglese stimato, allenatore della squadra di baseball giovanile della città. Il tipo di persona su cui costruisci una comunità, non il tipo che la distrugge.Il detective Ralph Anderson, magistralmente interpretato da Ben Mendelsohn, orchestra un arresto pubblico e spettacolare durante una partita di baseball, convinto di aver chiuso il caso. Ma Maitland continua a proclamare la propria innocenza con una convinzione che va oltre la semplice negazione.. Come può un uomo trovarsi in due posti contemporaneamente? È una domanda che non dovrebbe avere risposta in un mondo razionale, eppure entrambe le serie di prove sono genuine, verificabili, innegabili. Anderson si ritrova paralizzato da questa impossibilità logica, intrappolato tra la certezza della colpevolezza e la certezza dell'innocenza. La verità semplice che cercava si trasforma in un labirinto senza uscita.

La serie è un capolavoro di costruzione narrativa. Richard Price, che ha dimostrato con The Night Of di saper trasformare una storia criminale in un'indagine esistenziale, porta qui la stessa sensibilità. Non si accontenta di risolvere il mistero: vuole mostrarti cosa succede a una comunità quando la certezza viene sostituita dal dubbio, quando la fiducia si sgretola, quando il male si rivela più complesso di quanto le categorie morali tradizionali possano contenere. The Outsider è una di quelle serie che ti entra sotto la pelle lentamente, sistematicamente. Non cerca il brivido facile o il jump scare gratuito. Costruisce un'atmosfera di crescente inquietudine, dove ogni risposta genera nuove domande, dove la razionalità si scontra con l'inspiegabile. È fedele allo spirito di Stephen King proprio in questo: nella capacità di far coesistere il procedurale poliziesco più rigoroso con l'horror metafisico più disturbante.



