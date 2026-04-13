Quando uscirà Dexter Resurrection 2? Il regista condivide un aggiornamento che sorprende tutti (l'uscita è più vicina del previsto)

Pubblicazione: 13 aprile alle 19:46

A sorpresa, Dexter: Resurrection accelera i tempi e rilancia le ambizioni. Mentre la prima stagione è ancora fresca nella memoria dei fan, la seconda è già pronta a entrare in produzione. Un aggiornamento arrivato direttamente dal regista lascia intendere che il ritorno di Dexter potrebbe avvenire molto prima del solito, rompendo i classici tempi d’attesa delle serie premium.

Dexter: Resurrection -©Showtime

Il regista Marcos Siega ha infatti condiviso sui social. Insieme allo sceneggiatore Scott Reynolds e allo showrunner Clyde Phillips,Questo trio rappresenta una garanzia di continuità narrativa e stilistica, elemento fondamentale per una serie così amata.

Le riprese della stagione 2 partiranno entro la fine di aprile 2026, con un calendario produttivo particolarmente serrato. L’obiettivo è realizzare una stagione da 10 episodi e arrivare in streaming già entro ottobre dello stesso anno. Una tempistica che, se rispettata, segnerebbe uno dei ritorni più rapidi nella storia recente del franchise.

Dexter: Resurrection -©Showtime

Questa scelta rafforza l’identità urbana e oscura della storia, mantenendocome sfondo centrale e valorizzando al tempo stesso le risorse creative locali. Il dirigente di Paramount Television, Drew Brown, ha sottolineato come questo spostamento permetta di

Ma è sul fronte narrativo che arrivano le novità più intriganti. Il misterioso killer noto come “New York Ripper”, finora solo evocato, prenderà finalmente forma sullo schermo. A interpretarlo sarà Brian Cox, volto iconico del panorama internazionale, pronto a dare vita a un antagonista destinato a mettere in seria difficoltà Dexter. Il confronto tra i due promette di essere uno dei punti più intensi della stagione.

Parallelamente, è stato confermato il ritorno di Uma Thurman nel ruolo di Charley Brown. Attenzione Spoiler: Il suo personaggio era stato visto l’ultima volta in fuga da New York dopo un confronto ad alta tensione con Dexter e suo figlio Harrison. Il suo ritorno lascia presagire vendetta, conti in sospeso e nuovi conflitti destinati a complicare ulteriormente la doppia vita del protagonista.

Dexter: Resurrection -©Showtime

Nel frattempo, lo sceneggiatore Scott Reynolds ha condiviso anche alcuni dettagli dietro le quinte, tra cui immagini di oggetti di scena legati alla casa di Dexter. Piccoli indizi che contribuiscono a costruire l’atmosfera e a suggerire che il lato più oscuro del personaggio sarà ancora centrale nella narrazione.

Dopo oltre vent’anni di storia televisiva e diversi spin-off, Dexter continua quindi a reinventarsi senza perdere la propria identità. La seconda stagione di Dexter: Resurrection si prepara a essere una delle più attese, grazie a una combinazione di tempistiche rapide, cast di alto livello e una trama che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco.