Quando uscirà l’Isola dei Famosi 2027: "Abbiate fede", il messaggio inaspettato di Selvaggia Lucarelli

Pubblicazione: 31 ottobre alle 18:26

Il ritorno de L’Isola dei Famosi è già uno degli appuntamenti televisivi più attesi del 2027, ma sulla sua collocazione nei palinsesti Mediaset continua a esserci incertezza. La nuova edizione del reality è stata interamente registrata durante l'estate nelle Filippine, con una formula diversa rispetto al passato e una coppia inedita alla guida del programma, Selvaggia Lucarelli e Alvin. Nonostante le riprese siano terminate da mesi, manca ancora una data ufficiale per la messa in onda. A intervenire sulla questione è stata proprio la giornalista, che attraverso Instagram ha voluto rassicurare il pubblico con un messaggio ironico, lasciando intendere che presto potrebbero arrivare novità.

, che ha risposto direttamente alle domande dei suoi follower. "Abbiate fede. L’Isola dei Famosi che condurrò è talmente bella che non si è ancora trovata una data all’altezza. Ma a breve saprete", ha scritto su Instagram. Una dichiarazione che non chiarisce quando il reality arriverà sugli schermi, ma suggerisce che una comunicazione potrebbe essere vicina.

Nel frattempo, le indiscrezioni sulla programmazione continuano a moltiplicarsi. Una delle ipotesi più recenti prevede il debutto dopo il Festival di Sanremo 2027, che vedrà Stefano De Martino alla conduzione. Questa scelta potrebbe modificare anche i piani relativi al Grande Fratello Vip, con Mediaset intenzionata, secondo le voci circolate, a rinunciare a una doppia edizione per lasciare spazio al programma di sopravvivenza.

Selvaggia Lucarelli ha aperto un box domande su IG e ha risposto ad una domanda sull'isola.. Storia IG https://t.co/RjszReWZhK #zeudi #zeudiners #zeudidipalma #zarlet #isola #isoladeifamosi https://t.co/InDOhVWt47 — FilippoFish🐠🖤💙 (@FilippoFish) October 31, 2026

La stagione 2027 rappresenterà un cambiamento importante per L’Isola dei Famosi, a partire dalla struttura stessa del reality. Per la prima volta il programma si presenterà in una versione completamente registrata, abbandonando il tradizionale meccanismo della diretta televisiva. Le riprese si sono svolte a luglio nelle Filippine, una destinazione scelta dopo le difficoltà incontrate in Honduras, dove alcune problematiche legate alle comunità indigene avevano reso necessario cambiare location.

La nuova ambientazione ha portato i partecipanti ad affrontare condizioni climatiche particolarmente impegnative, tra temperature elevate e umidità intensa. La giornalista ha ammesso di avere inizialmente qualche dubbio sulle proprie capacità, superato poi durante le registrazioni, nonostante il caldo di circa 40 gradi e un'umidità vicina al 98%.

Un altro elemento destinato a suscitare curiosità riguarda il cast dei naufraghi, sul quale Mediaset mantiene ancora il riserbo ufficiale. Secondo le indiscrezioni, tra i protagonisti figurerebbero Raffaella Fico, Patrick Ray Pugliese, Pierpaolo Pretelli, Luca Onestini, Serena Enardu, Eva Grimaldi e Francesco Chiofalo. A questi si aggiungerebbero Anna Lou Castoldi, Alex Caniggia, le ex Miss Italia Denny Mendez e Zeudi Di Palma, oltre ad Alberto Fontana, Audrey Martin, Daniele Iaià, Michelle Veronesi, Claudia Peroni, Martina Maggiore e Il Musazzi.

Un gruppo molto eterogeneo, composto da personaggi provenienti dalla televisione, dai reality, dalla moda e dal mondo dello spettacolo. Lucarelli aveva inizialmente cercato di ridimensionare le anticipazioni sui concorrenti, definendole prive di fondamento, ma le successive indiscrezioni hanno continuato a indicare gli stessi nomi. La conduttrice ha descritto l'esperienza come ricca di contrasti, rivalità e momenti personali, anticipando dinamiche che potrebbero diventare centrali nel racconto televisivo.