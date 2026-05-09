Quattro ex partner che da principi azzurri si trasformano in incubi reali: la serie su Netflix che ti fa restare single

Pubblicazione: 09 maggio alle 12:40

Si fa presto a dire "amore felice", ma basta un click su Netflix per scoprire quanto il confine tra romanticismo e incubo possa essere terribilmente sottile. Worst Ex Ever – Relazioni fatali è una docuserie in quattro episodi che racconta il lato più oscuro delle relazioni sentimentali attraverso storie vere di femminicidi, violenze domestiche, manipolazione psicologica e persecuzioni. Il 6 maggio è stata rilasciata, sempre su Netflix, la seconda stagione.

Non si tratta del solito true crime confezionato per fare audience a tutti i costi: qui non c'è voyeurismo gratuito, nessuna ricerca del sensazionalismo fine a se stesso. Infatti il team creativo guidato dal produttore esecutivo, lo stesso dietro successi horror come Five Nights at Freddy's e Scappa – Get Out,per capire quale tipo di contenuto colpisce davvero l'immaginario collettivo. La conclusione è stata tanto semplice quanto inquietante: nel, le storie diricevono molta più attenzione di quelle sane e prive di ombre.

Worst Ex Ever è uno spin-off di Worst Roommate Ever, docuserie del 2022 che raccontava le agghiaccianti vicende criminali di compagni di stanza da incubo ed ilsuccesso di quel format ha convinto Netflix a esplorare un territorio ancora più intimo e universale: quello delle relazioni sentimentali. Un terreno nel quale tutti, prima o poi, si sono mossi o si muoveranno. Ed è proprio questa identificazione immediata a rendere la serie ancora più disturbante.

Ogni episodio segue una struttura narrativa solida e precisa. Si parte dall'idillio iniziale, quello fatto di promesse e sguardi complici, quando tutto sembra perfetto. Poi, progressivamente, la maschera cade ed i proverbiali "principi azzurri" si trasformano in persecutori, manipolatori, aggressori. La narrazione si avvale delle testimonianze dirette delle vittime e dei loro famigliari, accompagnate dalle dichiarazioni di testimoni oculari e agenti delle forze dell'ordine che hanno seguito i casi. A rendere tutto ancora più drammatico sono le registrazioni delle chiamate al 911, il numero unico di emergenza americano, nelle quali si percepisce la paura palpabile, la concitazione, il terrore di chi sta vivendo un crimine in diretta.

Il gruppo creativo composto daha lavorato con grande attenzione per evitare qualsiasi deriva morbosa. La serie non pesca nel torbido, ma ricostruisce i fatti con rigore documentaristico, offrendo allo spettatore tutti gli elementi per comprendere come situazioni apparentemente normali possano degenerare in tragedie. Si tratta di: tradimenti agghiaccianti, piani omicidi, violenza psicologica, manipolazione emotiva. Episodi che mettono in luce l'importanza, spesso sottovalutata, di conoscere davvero a fondo il proprio partner, uomo o donna che sia.

Le reazioni del pubblico sui social media non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno definito la serie un "must watch", un contenuto da vedere assolutamente, con i commenti che si sono moltiplicati con toni sempre più allarmati: "Questa serie vi farà cadere la mascella sul pavimento fin dall'inizio", "Come fanno questi umani a diventare così", "L'ho visto in una sola volta e la situazione è diventata sempre peggiore dopo ogni episodio". Qualcuno si è spinto ancora oltre, affermando: "Non voglio mai più andare a un appuntamento in vita mia".

Worst Ex Ever – Relazioni fatali, fonte: Netflix

Questo mix di fascino e repulsione è la cifra distintiva di Worst Ex Ever. La serie riesce a essere avvincente senza scadere nel sensazionalismo, a essere drammatica senza essere gratuita. Racconta vicende che potrebbero capitare a chiunque, e proprio per questo motivo colpisce nel profondo, visto che tutti abbiamo avuto, o potremmo avere, un ex. E nessuno vorrebbe che quella persona si trasformasse nel villain della propria storia personale.

Worst Ex Ever – Relazioni fatali non offre risposte facili, ma pone le basi per una riflessione necessaria sugli aspetti più oscuri dei rapporti sentimentali. Una riflessione che, alla luce delle testimonianze raccolte, diventa urgente, poiché dietro ogni storia raccontata c'è una vita spezzata, una famiglia distrutta, un dolore che non si cancella. Con la consapevolezza che l'amore, quello vero, non dovrebbe mai far paura.