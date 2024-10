Queer: in attesa del trailer, tre sensuali poster del film di Luca Guadagnino

Pubblicazione: 28 ottobre alle 14:51

Mancano poche ore: domani A24 lancerà il trailer ufficiale di Queer, il film di Luca Guadagnino presentato al Festival di Venezia con protagonisti Daniel Craig e Drew Starkey. Nell'attesa, sono stati lanciati tre sensuali poster che mostrano alcuni momenti intimi del film e un centopiedi fortemente simbolico. Potete vederli qui sotto!

Presentato anche a Toronto e a New York, il film arriverà nei cinema americani il 27 novembre, con una distribuzione platform volta a permettergli di partecipare alla stagione degli Oscar. Proprio per sfruttare la potenziale presenza agli Oscar, Lucky Red lo distribuirà nei cinema italiani il 13 febbraio 2025.

Il film è basato sul romanzo di William S. Burroughs edito come Checca da Adelphi in Italia, pubblicato anche con il titolo Diverso da Sugarco. Opera autobiografica, è ambientato tra Città del Messico e il Sud America e racconta la storia di Lee, la sua vita tra gli studenti americani espatriati e i proprietari di bar sopravvivendo con lavori part-time. Lee è innamorato di un giovane uomo di nome Allerton (basato su Adelbert Lewis Marker), un marine congedato di Jacksonville, Florida. Un amore non corrisposto che arriva a raggiungere punti quasi grotteschi.