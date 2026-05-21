Quei tre bambini senza futuro ti commuoveranno: la storia vera che ha sconvolto l'Italia è in prima visione stasera in tv

Pubblicazione: 21 maggio alle 08:00

C'è una ferita nella memoria collettiva italiana che non ha mai smesso di sanguinare, anche se il tempo ha cercato di chiuderla sotto strati di silenzio e oblio. È la strage di Pizzolungo, un nome che dovrebbe risuonare con la stessa potenza di Capaci o via D'Amelio, ma che invece resta confinato nei margini della storia, conosciuto soprattutto in Sicilia, troppo spesso dimenticato nel resto del Paese. Stiamo parlando di Un futuro aprile, film che andrà in onda in prima visione questa sera, giovedì 21, su Rai 1 alle ore 21:30.

Ebbene sì, la Rai ha deciso di riaccendere i riflettori su una delle tragedie più tristemente note nel nostro Paese, con un film per la tv che si pone un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario:. Non si tratta solo di raccontare una storia, ma di, di restituire dignità alle vittime e di ricordare agli italiani che la lotta alla mafia si è nutrita anche del sangue innocente di chi non aveva nemmeno iniziato a vivere.

Il 2 aprile 1985, in una strada di campagna nei pressi di Trapani, una Fiat 126 saltò in aria. L'esplosione, causata da un'autobomba piazzata da Cosa Nostra, aveva un obiettivo preciso: Salvatore Contorno, un pentito di mafia che stava collaborando con la giustizia nel maxiprocesso di Palermo. Ma Contorno non passò mai per quella strada. A morire furono Barbara Asta, la moglie del custode di una villa vicina, e i tre bambini che viaggiavano con lei: i gemelli Giuseppe e Salvatore Asta, di sei anni, e Domenico Vaccaro, di nove anni. Tre vite spezzate da una guerra che non gli apparteneva, vittime collaterali di una strategia di terrore che non faceva distinzioni tra colpevoli e innocenti.

Un futuro aprile, fonte: Rai

La scelta del titolo, "Un futuro aprile", non è casuale. Racchiude in sé tutta l'amara ironia di quella data: aprile, il mese della rinascita, della primavera, del futuro che sboccia. Un futuro che per quei tre bambini non ci sarebbe mai stato. Il film si inserisce in quella tradizione di cinema civile che la televisione pubblica italiana ha saputo coltivare negli anni, seguendo le orme di produzioni che hanno raccontato la stagione delle stragi, i misteri di Stato, le vicende giudiziarie che hanno segnato la Repubblica.

Il regista del film, coprodotto da, è diretto da. Il cast invece includenei panni del giudice Carlo Palermo, mentreinterpreta. Insieme a loro troviamo anche Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo, Denise Sardisco, Federica De Cola. Aggiungiamo che il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Graziano Diana, Stefano Marcocci, Domenico Tomassetti con la collaborazione di Fabrizio Coniglio

Raccontare Pizzolungo oggi, a distanza di oltre quarant'anni, significa anche interrogarsi sul significato della memoria in un Paese che spesso sembra avere la capacità di dimenticare troppo in fretta. La memoria non è solo un esercizio nostalgico o commemorativo: è un atto politico, un modo per costruire anticorpi contro l'indifferenza e la rassegnazione. La fiction televisiva, quando è fatta con rigore e sensibilità, può infatti diventare uno strumento potente di educazione civica, soprattutto per le nuove generazioni che non hanno vissuto quegli anni.

Il cast di Un futuro aprile, fonte: Rai

Raccontare la mafia attraverso le storie delle vittime innocenti permette di umanizzare una vicenda che altrimenti rischia di rimanere astratta, fatta di nomi di boss, di pentiti, di processi. Dietro ogni statistica, dietro ogni dato giudiziario, ci sono persone, famiglie distrutte, futuri cancellati. Un futuro aprile rappresenta quindi un'occasione per riflettere non solo sulla storia della mafia, ma anche sul ruolo del servizio pubblico nel custodire e trasmettere la memoria collettiva.

In un'epoca in cui l'attenzione è frammentata e la storia rischia di essere ridotta a contenuto da consumare velocemente, la televisione pubblica ha ancora la responsabilità e l'autorevolezza per proporre narrazioni complesse, che richiedono tempo e profondità. Quei tre bambini, Barbara, Giuseppe, Salvatore e Domenico, non possono più avere un futuro. Ma noi possiamo fare in modo che il loro sacrificio non sia stato vano, che la loro storia continui a parlare ed a ricordarci che la lotta per la legalità e la giustizia non è mai finita, richiedendo la partecipazione di tutti. Il cinema, la televisione, la cultura possono essere armi potenti in questa battaglia. "Un futuro aprile" è un passo importante in questa direzione.