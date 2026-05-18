Questa commedia di Pieraccioni compie 30 anni, ma fa ancora ascolti pazzeschi (e stasera torna in TV)

Pubblicazione: 18 maggio alle 11:22

30 anni da compiere, il prossimo dicembre (anche se i festeggiamenti sono già iniziati), ed è come se fosse la prima volta. Il ciclone, il film che ha consacrato Leonardo Pieraccioni e che questa sera, lunedì 18 maggio 2026, sarà trasmesso in TV in seconda serata su Canale 5, alle 23.00, è ancora uno dei film più amati dal pubblico italiano e lo confermano gli ascolti sempre alti che conquista a ogni passaggio televisivo. E dire che alla sua uscita nessuno si sarebbe aspettato un successo così grande. Per primo, il regista e interprete Leonardo Pieraccioni. Invece, incassò oltre 75 miliardi di lire, diventando un vero fenomeno culturale.

Il cast di Il ciclone - Cecchi Gori Group

La storia è quella di Levante,la cui vita viene travolta dall'arrivo di cinque ballerine di flamenco che, dopo essersi perse durante il tragitto per raggiungere la destinazione del loro spettacolo, vengono ospitate proprio dalla famiglia del ragazzo, composta dal papà Osvaldo, e dagli altri due fratelli, Libero e Selvaggia.

Da quel momento, tutto acquista un sapore diverso per Levante che si innamora perdutamente di Caterina e che, per conquistarla, dovrà strapparla a un fidanzato piuttosto sopra le righe. Affiancato dagli amici di sempre, in verità un po' strampalati, come Sergio il meccanico e Carlina l'erborista, Levante riesce nella sua missione e, alla fine, si trasferirà in Spagna a fare sempre il suo lavoro, ma con una moglie in più e un figlio in arrivo che si chiamerà Gino. Proprio come il personaggio che non si vede mai, ma la cui voce, quella di Mario Monicelli, è più che essenziale nella vita del contabile.

Una scena di Il ciclone - Cecchi Gori Group

In una recente intervista al quotidiano La Nazione,, tanto da spingere Rita Cecchi Gori, la sua dea ex machina, a chiedergli se non fossero stati troppo veloci. La verità, come hanno sottolineato gli incassi, è stata diversa:supportata da interpretazioni molto efficaci dei "comprimari", e al giusto equilibrio tra romanticismo spudorato e ironia toscana. E anche grazie a una, segnata dal tormentone The Rhythm Is Magic, di Marie Claire D'Ubaldo, trasmessa in ogni radio in qualunque momento della giornata.

Nel cast del film Il ciclone figurano Massimo Ceccherini, Barbara Enrichi, Paolo Hendel, Tosca D'Aquino, Natalia Estrada, Alessandro Haber e, naturalmente, la protagonista Lorena Forteza, scelta dopo una lunga operazione di casting (e dopo il rifiuto di Inés Sastre) e poi rivelatasi uno degli aspetti vincenti del film con la sua freschezza.

Come anticipato, le celebrazioni per il trentennale di Il ciclone sono già iniziate sabato scorso a Laterina, il comune aretino dove sono state girate molte scene del film. Il cast è stato accolto da un caloroso bagno di folla, segno dell’affetto che il pubblico continua a nutrire per la commedia di Leonardo Pieraccioni e per quell’immaginario di provincia toscana che ha contribuito in modo decisivo al successo e all’identità dell'opera.