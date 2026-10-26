Questa serie di Spielberg cancellata dopo una stagione poteva essere la nuova Lost, ma nessuno l'ha vista

Pubblicazione: 26 ottobre alle 15:00

Nel 2011, quando Terra Nova debuttò su Fox, le aspettative erano stratosferiche. Come potevano non esserlo? Steven Spielberg in veste di produttore esecutivo, un budget da capogiro, dinosauri resi con effetti visivi all'avanguardia e una premessa che mescolava fantascienza, viaggio nel tempo e mistero. Sulla carta, tutti gli ingredienti per replicare il fenomeno Lost sembravano esserci. Eppure, dopo appena tredici episodi, il sipario calò definitivamente su quella che avrebbe dovuto essere la prossima grande ossessione televisiva. La serie, creata da Kelly Marcel e Craig Silverstein, ci catapulta nel 2149, un futuro in cui la Terra è sull'orlo del collasso. La sovrappopolazione ha portato il pianeta al limite della sopravvivenza e l'umanità si aggrappa a un'ultima, disperata speranza: una tecnologia che permette di viaggiare indietro nel tempo attraverso fratture temporali. C'è però un dettaglio cruciale: il viaggio è solo di andata. Non si torna indietro.





I governi terrestri organizzano spedizioni di coloni verso un flusso temporale parallelo che assomiglia al periodo Cretaceo della Terra. È qui che nasce Terra Nova, una colonia che rappresenta l'ultima possibilità per l'umanità di ricominciare da zero.. Ma Terra Nova non è solo una questione di sopravvivenza contro i dinosauri, per quanto spettacolari possano essere le sequenze d'azione.. Ci sono fazioni di coloni con visioni divergenti sul futuro di Terra Nova, segreti nascosti nella giungla preistorica e domande che rimangono sospese come quella frattura temporale che ha dato origine a tutto.Il finale della prima stagione non lasciava dubbi: gli autori avevano pianificato molto di più., suggerendo che la storia che ci era stata raccontata fino a quel momento rappresentasse solo la punta dell'iceberg. Proprio come Lost aveva fatto con la sua mitologia stratificata, Terra Nova sembrava voler costruire un universo narrativo complesso, ricco di enigmi da svelare nel corso di diverse stagioni. Gli elementi c'erano tutti. Il viaggio nel tempo offriva infinite possibilità narrative.. Le dinamiche tra i personaggi, dalle relazioni familiari ai conflitti di potere all'interno della colonia, fornivano il carburante emotivo necessario per tenere incollati gli spettatori episodio dopo episodio.

Alla sua uscita, Terra Nova ricevette recensioni generalmente positive. I critici apprezzarono gli effetti visivi, fondamentali per rendere credibili creature preistoriche che avrebbero potuto facilmente sembrare ridicole se gestite male. Certo, la serie venne criticata per un eccesso di esposizione, per quella tendenza tipica dei pilot di voler spiegare troppo troppo in fretta. Ma sono difetti che molte serie di successo hanno mostrato nelle loro prime uscite, aggiustandosi strada facendo. Il vero problema di Terra Nova si chiamava denaro. Il solo episodio pilota costò la cifra astronomica di venti milioni di dollari. I produttori non volevano scendere a compromessi sulla qualità visiva, una scelta comprensibile ma rischiosa in un'industria televisiva dove i margini di profitto contano quanto, se non più, della qualità artistica.





. Invece, i numeri non arrivarono mai ai livelli necessari. Non che la serie fosse un flop totale, ma per un progetto con quel budget servivano audience da blockbuster, non da serie di nicchia. Fox si trovò davanti a una scelta dolorosa ma inevitabile dal punto di vista economico: chiudere i rubinetti prima che il rosso in bilancio diventasse insostenibile.I personaggi avrebbero sviluppato la complessità che solo il tempo permette di costruire? Il mondo narrativo si sarebbe espanso fino a raggiungere quella profondità mitologica che aveva reso Lost un fenomeno culturale?La risposta, naturalmente, non la sapremo mai.. Un progetto che Steven Spielberg aveva benedetto con il suo nome, un tentativo ambizioso di portare il cinema sul piccolo schermo in un'epoca in cui la distinzione tra i due stava già iniziando a sfumare. Terra Nova rappresenta anche un momento di transizione nell'industria televisiva. Arrivava in un periodo in cui le reti tradizionali stavano ancora cercando di capire quanto potessero spingersi con i budget, quanto rischio potessero permettersi.. Avrebbe potuto trovare il suo pubblico nel corso di settimane e mesi, beneficiando del passaparola che le serie in streaming permettono.