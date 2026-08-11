Questa serie Netflix che ricorda One Tree Hill affronta il lutto adolescenziale con maturità

Pubblicazione: 11 agosto alle 15:00

My Life with the Walter Boys - Uno splendido errore, disponibile su Netflix dal 7 dicembre 2023, è una serie ben costruita, emotivamente onesta e sorprendentemente matura. La storia segue Jackie, un'adolescente newyorkese dal profilo impeccabile: volontaria, atleta di atletica leggera, sognatrice di Princeton. La sua vita perfettamente pianificata crolla quando perde la famiglia in un tragico incidente. Si ritrova catapultata da Manhattan a un ranch in Colorado, ospite di Katherine, un'amica del college di sua madre che sta crescendo dieci figli. Da figlia unica con una sorella maggiore, Jackie passa improvvisamente ad avere una sorellina e nove fratelli acquisiti, di cui due – Alex e Cole – la coinvolgeranno in un classico triangolo amoroso.



Sì, la premessa suona familiare. Anzi, familiarissima. Guardando My Life with the Walter Boys si riconoscono frammenti di un'altra serie: One Tree Hill. Ma il punto è proprio questo: la serie non cerca di reinventare il genere teen drama. Prende elementi già collaudati e li assembla con competenza, creando un territorio narrativo confortevole ma mai banale. A volte non serve scoprire nuove terre, basta percorrere quelle conosciute con una mappa migliore. E gli scenari mozzafiato del Colorado lungo il percorso non guastano affatto. Ciò che distingue davvero questa produzione è il modo in cui affronta temi pesanti senza mai cadere nella retorica o nel sensazionalismo. Il lutto di Jackie non è semplicemente un espediente narrativo per giustificare il trasloco in Colorado – sarebbe stato facile ridurlo a questo.



My Life with the Walter Boys dimostra una particolare maturità: mostra adolescenti che bevono e fumano per anestetizzare il dolore senza glorificare questi comportamenti né trasformare la serie in un sermone moralista da dopo-scuola. Non c'è il glamour tossico di Euphoria, ma nemmeno la condanna semplicistica. Alcol e sigarette vengono presentati per quello che sono: meccanismi di copia inadeguati per problemi reali e complessi. La serie mantiene un tono leggero e giocoso mentre affronta questioni pesanti, un equilibrio delicato che poche produzioni riescono a centrare. Un altro aspetto notevole è la rappresentazione genuina della diversità. Will, il fratello maggiore, è ipoudente. Nathan, uno dei fratelli di mezzo, scopre di avere l'epilessia. Ma la disabilità è solo un aspetto della loro identità, non la loro intera caratterizzazione.

Lo stesso vale per le minoranze. Nathan è gay e inizia una relazione con Skylar, ma non c'è mai una scena di coming out, e nessuno dei loro conflitti deriva dall'orientamento sessuale – la loro storia viene semplicemente trattata come qualsiasi altra relazione adolescenziale etero. Prima di celebrare un Thanksgiving tradizionale con la propria famiglia, Nathan impara qualcosa sulla storia di Skylar e sulla prospettiva di suo padre Mato riguardo a questa festività dal punto di vista dei popoli indigeni. Jackie è latina e occasionalmente parla spagnolo con Isaac e Lee, i nipoti di Katherine che stanno con i Walter mentre il padre è militare.



My Life with the Walter Boys, il cui romanzo sequel non influenza la serie, non reinventa il teen drama. Non pretende di essere rivoluzionario o di sfidare radicalmente i codici del genere. Ma fa qualcosa di altrettanto prezioso: prende una formula collaudata e la esegue con cura, intelligenza emotiva e rispetto per i suoi personaggi e per il pubblico. Dimostra che le storie nate su Wattpad non sono necessariamente condannate a diventare adattamenti imbarazzanti. Quando c'è una visione chiara, una sceneggiatura solida e un impegno autentico verso i temi trattati, anche una fan fiction può trasformarsi in una serie che merita di essere vista. E magari, lungo il cammino, può persino farti versare qualche lacrima mentre ammiri le montagne del Colorado.