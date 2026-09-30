Questa serie prodotta da Ridley Scott mescola Chernobyl e Alien: 129 marinai intrappolati nei ghiacci

Pubblicazione: 30 settembre alle 17:00

Pochi storyteller viventi sanno muoversi nell'horror claustrofobico come Ridley Scott. Il regista che nel 1979 ci ha regalato Alien, quel capolavoro di suspense insopportabile dove una creatura inconoscibile, inarrestabile e visceralmente disgustosa elimina esseri umani intrappolati uno dopo l'altro, ha portato quella stessa sensibilità nel ruolo di produttore esecutivo di The Terror, la serie antologica horror di AMC acclamata dalla critica ma ancora troppo poco conosciuta dal grande pubblico. The Terror ha cambiato mani creative per ciascuna delle sue tre stagioni finora prodotte, ma tutte mantengono la stessa struttura: un horror psicologico amplificato da un'allegoria soprannaturale acutamente rilevante. Affascinante quanto indelebilmente cupa, questa serie rappresenta l'antologia televisiva più astuta e atmosferica del panorama contemporaneo, con le impronte digitali di Scott ben visibili su ogni fotogramma, mentre si avventura coraggiosamente nelle proprie ombre artistiche.





. Nel 1845, le navi esplorative HMS Terror e HMS Erebus salparono dall'Inghilterra, determinate a diventare le prime a tracciare una rotta attraverso il Passaggio a Nord-Ovest. Entrambe le imbarcazioni rimasero bloccate nel ghiaccio artico che non si sciolse mai più.. È da questa tragedia storica reale che la serie costruisce il suo incubo. Non si tratta semplicemente di una ricostruzione storica: The Terror prende i fatti documentati e li intreccia con elementi soprannaturali, creando qualcosa che sta a metà strada tra un dramma in costume della BBC e il film che ha reso Scott una leggenda del cinema di genere.

La sensibilità del regista di Alien permea ogni aspetto della produzione. Quella capacità di trasformare spazi chiusi in trappole mortali, di costruire una tensione che cresce episodio dopo episodio senza mai concedere respiro allo spettatore, è la stessa che ha reso il Nostromo una delle ambientazioni più angoscianti della storia del cinema. Solo che qui il teatro dell'orrore non è un'astronave nello spazio profondo, ma due velieri vittoriani circondati da un'infinità di ghiaccio bianco e silenzioso. Il paragone con Chernobyl non è casuale. Come nella serie HBO che ha raccontato il disastro nucleare sovietico, The Terror costruisce il proprio orrore sulla lentezza inesorabile della catastrofe. Non ci sono jump scare facili o mostri che saltano fuori dal buio. C'è invece la consapevolezza crescente, soffocante, che non esiste via d'uscita. Che le provviste stanno finendo. Che il freddo sta vincendo. Che qualcosa di innaturale si aggira tra i ghiacci.



La serie antologica ha continuato dopo la prima stagione con storie completamente diverse, mantenendo però lo stesso DNA narrativo: horror psicologico radicato in eventi storici reali, con elementi soprannaturali che funzionano come metafora di traumi collettivi e paure culturali. Ogni stagione è un'entità autonoma, ma tutte condividono quella stessa atmosfera opprimente, quella stessa capacità di trasformare la storia in incubo. Per chi ha amato l'approccio sobrio e devastante di Chernobyl alla rappresentazione della catastrofe, o per chi ancora si sveglia di notte pensando a quella scena di Alien nel condotto di ventilazione, The Terror rappresenta un appuntamento imperdibile. È una serie che dimostra come l'horror più efficace non abbia bisogno di effetti speciali costosi o violenza gratuita, ma solo di una storia ben raccontata, di attori credibili e di quella capacità, che pochi possiedono come Ridley Scott, di trasformare l'attesa in angoscia pura.