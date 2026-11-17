Pubblicazione: 17 novembre alle 12:00

Extraordinary è l'antidoto perfetto per chiunque sia esausto di serie sui supereroi che sembrano compitini. Mentre il MCU si espande a dismisura e la DC cerca di ricostruire il proprio universo cinematografico, questa sitcom britannica ha fatto l'esatto opposto: ha scelto la scala ridotta, l'ironia pungente e una prospettiva radicalmente diversa sul concetto stesso di superpoteri. La serie segue Jen Regan, una venticinquenne amareggiata che vive in un mondo dove tutti ricevono un superpotere il giorno del loro diciottesimo compleanno. Tutti, tranne lei. Non c'è stato un errore cosmico, nessuna profezia nascosta: semplicemente, quando è arrivato il suo turno, non è successo nulla.

E così Jen si ritrova a essere l'unica persona normale in un universo straordinario, usando questa ingiustizia come giustificazione per essere egoista, risentita e emotivamente bloccata.. Entrambe le serie inquadrano i superpoteri attraverso una lente cinica, mostrando come avere abilità straordinarie non renda le persone automaticamente buone. Ma mentre The Boys costruisce una narrazione complessa attorno alla Vought e ai suoi eroi-prodotto, Extraordinary vira più sul teen e rimane fedele alla struttura episodica della sitcom classica.. La vera inversione sta nel trattamento dei poteri. Nel mondo di Extraordinary, le abilità sovrumane non arrivano con uno scopo, una responsabilità o una grandezza narrativa.

Esistono semplicemente, come il colore degli occhi o l'altezza. Alcuni poteri sono genuinamente utili, ma solo nei modi più banali. La migliore amica di Jen, Carrie, può comunicare con i morti, un'abilità che suona profonda finché non scopri che viene usata principalmente dagli avvocati per risolvere dispute testamentarie. Privando le abilità sovrumane di significato e spettacolo, la serie sostiene che i poteri non risolvono i problemi delle persone. Gordon, il cui potere basato sul tocco provoca orgasmi, alla fine abbraccia la sua abilità dopo un discorso di Carrie sul portare gioia, e guadagna abbastanza soldi nella prima stagione da finanziare completamente la terapia per i poteri di Jen. È assurdo, ma è anche significativo. Il potere diventa un servizio, un'attività secondaria o un meccanismo di coping, non una vocazione. The Boys e il suo spinoff Gen V esplorano la scomoda verità che non tutti i poteri sono uguali.

Alcune abilità sono più utili, altre più commerciabili, altre molto più redditizie. In The Boys, gli eroi non salvano le persone: i Sette recitano nei film, vendono merchandise e funzionano come asset aziendali. Il capitalismo è uno dei veri villain della serie, con la Vought che weaponizza immagine e profitto tanto quanto il Composto V stesso. Patriota è uno dei migliori villain televisivi perché è un risultato disturbantemente plausibile di qualcuno cresciuto con potere divino, fama e nessuna vera responsabilità. La serie è arrivata esattamente nel momento culturale giusto, guadagnando elogi per aver iniettato energia fresca in un genere esausto. I critici l'hanno abbracciata incondizionatamente, assegnando alla serie un raro 100% di punteggio Tomatometer su Rotten Tomatoes, mentre il pubblico ha risposto quasi altrettanto calorosamente con un 91% di Popcornmeter.

. Sulla carta, questi numeri suggeriscono una chiara storia di successo. In pratica, non sono stati sufficienti per salvare lo show. La cancellazione di Extraordinary non è stata un riflesso della qualità quanto piuttosto di tempistiche e strategia., in particolare per show senza riconoscimento IP integrato. Mentre le piattaforme streaming si ricalibravano dopo anni di espansione aggressiva,, non importa quanto forti fossero le recensioni. Con sole 16 puntate di mezz'ora distribuite su due stagioni, Extraordinary rimane un binge perfetto.

È una serie che meritava più tempo, più episodi, più opportunità di trovare il suo pubblico. Ma nel panorama dello streaming contemporaneo, anche un 100% su Rotten Tomatoes non garantisce la sopravvivenza. La qualità non basta più: servono numeri di visualizzazione astronomici, IP riconoscibili, o una combinazione di entrambi. Extraordinary aveva la prima, ma mancava della seconda, e in questo ecosistema spietato, è stata sufficiente per decretarne la fine.