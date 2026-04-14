Questa serie tv con Nathan Fillion batte un grande record: confermata la stagione 9, è il terzo drama più longevo di sempre

Pubblicazione: 14 aprile alle 02:54

Nathan Fillion può brindare a un traguardo che pochi nella storia della televisione americana hanno raggiunto. ABC ha ufficialmente rinnovato The Rookie per una nona stagione, certificando il poliziesco con uno dei protagonisti più amati del piccolo schermo come il terzo drama più longevo nella storia della rete. Un risultato che non è frutto del caso, ma di una formula narrativa capace di reinventarsi continuamente e di conquistare un pubblico trasversale che va dagli adolescenti della Gen Z agli spettatori tradizionali.



La conferma posiziona The Rookie in una compagnia d'élite. Davanti alla serie guidata da Fillion restano soltanto il colosso inarrestabile Grey's Anatomy, ora alla sua ventitreesima stagione, e il leggendario NYPD Blue degli anni Novanta, che si fermò a dodici stagioni. Con nove stagioni, The Rookie eguaglia due titoli storici di ABC: il glamour patinato di Dynasty degli anni Ottanta e il procedurale The F.B.I. del 1965. Un pantheon televisivo dove la serialità incontra la longevità, territorio riservato a pochissimi eletti.





C'è una piccola precisazione da fare per i puristi delle statistiche televisive. Tecnicamente, 9-1-1 è più longevo, essendo arrivato alla decima stagione. Ma la maggior parte delle sue annate sono state trasmesse su Fox, con il passaggio ad ABC avvenuto solo dalla settima stagione. The Rookie, invece, ha costruito la sua intera epopea sulla rete di Topolino, rendendo il primato ancora più significativo nel contesto specifico di ABC.



La stagione otto è attualmente in streaming su Disney+ e continuerà a raccontare le avventure del dipartimento di polizia più seguito d'America. Con la conferma della nona stagione, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: John Nolan e colleghi non spegneranno i lampeggianti tanto presto. E in un'industria televisiva dove la cancellazione è sempre dietro l'angolo, questa certezza vale oro.