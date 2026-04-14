Questa serie tv su Netflix ha battuto Bridgerton, ha totalizzato 12 miliardi di minuti di binge watching

Pubblicazione: 14 aprile alle 15:04

Gennaio 2024. Mentre il mondo dello streaming si preparava all'ennesima stagione di Bridgerton e Taylor Sheridan consolidava il suo impero con Landman, un thriller britannico a budget contenuto stava per compiere l'impresa dell'anno. Nessuna star hollywoodiana nel cast, nessuna campagna promozionale milionaria, solo otto episodi di pura tensione narrativa. Eppure Fool Me Once è riuscita nell'impresa di diventare la serie originale più vista del 2024, accumulando la cifra vertiginosa di 12,11 miliardi di minuti di visione.



Un numero che fa girare la testa, soprattutto se confrontato con i competitor. Bridgerton, con tutto il suo apparato produttivo e la fanbase consolidata, si è fermata a 11,07 miliardi di minuti. Landman, il western contemporaneo firmato da uno dei creatori più potenti della televisione americana, ha raggiunto i 9,90 miliardi. Persino giganti come Tulsa King di Paramount+ e Fallout di Prime Video sono rimasti indietro nella classifica annuale stilata da Luminate. Come ha fatto una miniserie britannica senza pretese a surclassare questa concorrenza?



La risposta sta nella formula quasi scientifica che Harlan Coben ha perfezionato nel corso di decenni. L'autore americano, maestro del thriller psicologico, ha trovato in Netflix il partner ideale per trasformare i suoi romanzi in fenomeni virali. Dal 2017, quando firmò l'accordo di esclusiva con la piattaforma, sono nate dodici serie diverse, ciascuna costruita secondo un preciso schema narrativo: misteri stratificati, colpi di scena che ribaltano ogni certezza, protagonisti con segreti inconfessabili, e una durata perfetta per il binge-watching compulsivo.





Fool Me Once incarna questo modello alla perfezione. La protagonista Maya Burkett-Stern, interpretata da Michelle Keegan in quella che molti considerano la performance della sua carriera, è una donna che ha appena perso il marito in circostanze misteriose. Ma quando rivede l'uomo in un video, apparentemente vivo e vegeto, la sua realtà inizia a sgretolarsi. Chi mente? Chi dice la verità? E soprattutto, chi ha davvero ucciso Joe Burkett?



La struttura in otto episodi si rivela ideale per un consumo concentrato. Sei ore totali, la durata perfetta per un weekend di pioggia o una maratona serale. Ogni puntata termina con un gancio narrativo che rende impossibile non cliccare su "episodio successivo". È il tipo di serialità che ha reso Netflix dominante: storie autoconclusive, senza l'impegno di stagioni infinite, perfette per essere consumate, discusse e poi archiviate nella memoria collettiva dello streaming.



Eppure, nonostante il successo straordinario, Fool Me Once sembra già svanita dalla conversazione culturale. A distanza di due anni dalla sua uscita, pochi ricordano spontaneamente il titolo, sebbene milioni lo abbiano visto. È il paradosso delle piattaforme streaming: contenuti che diventano fenomeni globali per settimane, generando miliardi di minuti visualizzati, per poi dissolversi nel flusso inarrestabile di nuove uscite.