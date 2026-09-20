Quicksand, spiegazione del finale: l’ultima scena del thriller del 2023 nasconde un significato profondo

Pubblicazione: 20 settembre alle 10:15

Quicksand, thriller survival diretto da Andrés Beltrán nel 2023, porta sullo schermo una situazione insolita: una coppia in crisi rimane intrappolata nelle sabbie mobili durante un'escursione nella foresta colombiana. Da quel momento, però, la lotta contro la natura diventa anche un confronto con ciò che Josh e Sofia hanno cercato di evitare per mesi. E proprio il finale chiarisce che quelle sabbie mobili non sono soltanto una minaccia fisica.

Josh e Sofia arrivano in Colombia per un viaggio legato al lavoro. Il loro matrimonio, però,: i due hanno deciso di separarsi e tra loro sono rimasti soprattutto rancore, incomprensioni e parole non dette. Sofia è una professionista che sta cercando didopo aver messo da parte la carriera per la famiglia, mentre Josh porta con sé il peso. L'escursione nella foresta avrebbe dovuto essere una parentesi prima della conferenza di Sofia, ma si trasforma rapidamente in un incubo.

Dopo un incontro con un uomo armato, i due si allontanano dal percorso indicato dall'hotel e finiscono nella zona di Las Arenas, nonostante fossero stati avvertiti dei pericoli. Sofia precipita nelle sabbie mobili e Josh, nel tentativo di salvarla, finisce intrappolato a sua volta. Da quel momento il film si concentra quasi interamente sulla loro lotta per sopravvivere. I due trovano sotto il fango il corpo di un uomo morto e recuperano dal suo zaino alcuni strumenti che potrebbero aiutarli a fuggire. Costruiscono un rudimentale laccio, ma il tentativo fallisce.

Una scena di Quicksand - Fonte: Dawn's Light

La situazione precipita ulteriormente quando Josh viene morso da un serpente. Il veleno sembra mettere in pericolo la sua vita e costringe Sofia a occuparsi di lui. In quelle condizioni estreme, però, qualcosa cambia: mentre aspettano un possibile soccorso, marito e moglie iniziano finalmente a parlare senza nascondersi dietro le accuse reciproche.

Quando la situazione sembra ormai disperata,Il serpente che ha attaccato Josh può diventare, paradossalmente, lo strumento necessario per allungare il loro rudimentale laccio. Josh riesce a uccidere il rettile proprio mentre sta mettendo in pericolo Sofia e lei utilizza il suo corpo insieme alle cinghie dello zaino. Il piano funziona. Sofia riesce finalmente a liberarsi dalle sabbie mobili,. Lui la invita ad andare avanti e a cercare aiuto. La donna attraversa quindi la foresta ormai allo stremo delle forze, fino a quando viene raggiunta dai soccorritori. Poco dopo anche Josh viene recuperato vivo.

L'ultima parte del film mostra quindi la coppia nuovamente insieme, dopo aver creduto per diverse ore che uno dei due potesse non sopravvivere. Che significato ha il finale? È qui che Quicksand diventa più interessante. Il titolo non indica soltanto il pericolo nel quale finiscono i protagonisti: le sabbie mobili rappresentano anche il matrimonio di Josh e Sofia. Prima dell'escursione, i due sono già intrappolati in una relazione dalla quale non riescono più a uscire. Ogni discussione li fa sprofondare ulteriormente nel rancore, proprio come ogni movimento incontrollato nelle sabbie mobili rende più difficile la fuga. Il paradosso è che, per salvarsi fisicamente, Josh e Sofia devono fare esattamente ciò che non sono più riusciti a fare nella loro vita quotidiana: collaborare.

Il fango diventa così una sorta di confessionale. Non possono allontanarsi, non possono ignorarsi e soprattutto non possono più rimandare le conversazioni che hanno evitato per troppo tempo. Josh ammette le proprie responsabilità e parla della ricaduta nell'alcol; Sofia affronta invece il risentimento accumulato per aver sacrificato parte della propria vita professionale e personale. La sopravvivenza, quindi, non coincide semplicemente con l'uscita dal fango. Il vero punto di svolta arriva quando i due smettono di considerarsi avversari e tornano a percepirsi come una squadra.

Il bacio finale significa che il matrimonio è salvo? Il film fa intendere una riconciliazione, ma non offre una vera e propria certezza sul futuro della coppia. Il bacio e il sollievo con cui Sofia ritrova Josh vivo possono essere letti come, non necessariamente come la cancellazione automatica di tutti i problemi precedenti: un'ambiguità che rende più interessante l'ultima scena. Josh e Sofia non hanno magicamente risolto ogni conflitto: hanno però ritrovato qualcosa che sembrava perduto, cioè la capacità di ascoltarsi e di combattere dalla stessa parte.

In questo senso, il finale di Quicksand ribalta il significato dell'intera storia. La giungla avrebbe dovuto separarli definitivamente, mentre il pericolo li costringe a guardare in faccia ciò che li aveva già tenuti prigionieri molto prima di entrare a Las Arenas. Le sabbie mobili, dunque, sono la metafora più evidente del film: più si cerca di fuggire senza affrontare il problema, più si sprofonda. Per uscirne non basta la forza fisica. Servono lucidità, fiducia e la volontà di tendere una mano all'altra. E quando Sofia riesce finalmente a liberarsi, la sua prima preoccupazione non è dimenticare Josh, ma fare tutto il possibile per salvarlo. Il finale lascia così aperta una possibilità: forse la coppia non è ancora definitivamente perduta.