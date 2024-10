Rachel McAdams in trattative per il nuovo horror di Sam Raimi

Pubblicazione: 07 ottobre alle 13:00

Deadline riporta che Rachel McAdams sia in fase di trattative iniziali per recitare nel nuovo horror di Sam Raimi, Send Help - da lui prodotto e diretto - anche se non c’é ancora niente di definitivo.

Send Help, prodotto per i 20th Century Studios, é descritto come un horror dai toni thriller, una sorta di misto tra Castaway di Robert Zemeckis e Misery non deve morire di Rob Reiner.

Il film segnerebbe il ritorno alla regia di un progetto dai toni horror per Sam Raimi, dopo la sua avventura Marvel Studios con Doctor Strange nel multiverso della follia (2002). Il regista ha anche prodotto di recente La casa – Il risveglio del male, ultimo episodio del suo franchise, La casa.