Rachel Weisz rapita di nuovo in La Mummia 4: i video dal set rivelano un inseguimento mozzafiato

Pubblicazione: 28 ottobre alle 19:24

La produzione di La Mummia 4 sta regalando ai fan le prime immagini concrete di quello che si preannuncia come un ritorno in grande stile. Dopo 25 anni dal secondo capitolo della saga originale, Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano a interpretare Rick ed Evelyn O'Connell, e i primi video dal set marocchino stanno già facendo impazzire gli appassionati del franchise. Le riprese si sono spostate da Londra al Marocco, regalando scenari desertici che richiamano immediatamente l'atmosfera della trilogia originale. I video diffusi sui social media mostrano una sequenza d'azione particolarmente intensa: Rachel Weisz viene rapita da un gruppo di uomini durante un inseguimento automobilistico mozzafiato.

Le immagini catturano un'auto in corsa con figure aggrappate sul tetto, tra cui quella che sembra essere la controfigura di Brendan Fraser e probabilmente Michael Johnston, il cui ruolo nel film rimane ancora avvolto nel mistero. Per chi conosce la saga, questo rapimento suona già familiare.: nel primo film del 1999 venne catturata dai cultisti di Imhotep per essere sacrificata, mentre nel film del 2001 il copione si ripeté con un secondo rapimento da parte dello stesso culto., inserendo Evelyn ancora una volta al centro del pericolo. Il ritorno di Rachel Weisz rappresenta uno degli elementi più attesi di questo quarto capitolo.

L'attrice non aveva partecipato al capitolo del 2008, quando il suo ruolo venne affidato a Maria Bello. Quella scelta, insieme ad altri fattori, contribuì all'insuccesso di quel terzo capitolo, tanto che i produttori hanno deciso di rimuoverlo ufficialmente dal canone della saga principale. La Mummia 4 si configura quindi come un vero e proprio sequel diretto dei primi due film, cancellando l'esperimento fallito del 2008. La riunione tra Fraser e Weisz dopo un quarto di secolo rappresenta molto più di una semplice operazione nostalgia. I due attori avevano creato una chimica sullo schermo che aveva contribuito enormemente al successo dei primi due film, trasformando Rick ed Evelyn in una delle coppie più amate del cinema d'avventura degli anni 2000.

Vedere nuovamente insieme il carismatico cacciatore di tesori e la brillante egittologa è un regalo per i fan che hanno seguito le loro avventure contro le mummie risorte e gli eserciti dell'aldilà. Alla regia troviamo il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, noti collettivamente come Radio Silence. I due registi si sono fatti un nome negli ultimi anni con progetti horror di successo, portando un approccio fresco e dinamico al genere. La loro visione dovrebbe combinare l'azione spettacolare e l'umorismo che hanno reso celebre la trilogia originale con una sensibilità moderna e ritmi serrati.





Il franchise di La Mummia vanta una storia lunga quasi un secolo., fino alla trilogia diretta da Stephen Sommers che ridefinì completamente il personaggio in chiave action-adventure. I primi due film furono enormi successi commerciali e di critica,. La data di uscita, a ridosso di Halloween, suggerisce che il film punterà a recuperare anche quegli elementi horror che caratterizzavano i capitoli originali, pur mantenendo la spettacolarità e il divertimento che ne hanno fatto dei blockbuster amati da pubblico di tutte le età. Per chi ha vissuto la febbre della mummia agli inizi degli anni 2000,