Rai 1 cambia gli orari di La volta buona, Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta: ecco perché
Rai 1 modifica il palinsesto in specifici giorni: cambiano gli orari di Caterina Balivo, Alberto Matano e Il Paradiso delle Signore. Tutte le novità.
Il pomeriggio di Rai 1 si prepara a cambiare volto e per milioni di telespettatori sarà necessario prestare particolare attenzione agli orari dei propri programmi preferiti. La volta buona di Caterina Balivo, Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta di Alberto Matano subiranno infatti importanti variazioni nella programmazione, con una puntata della celebre soap che salterà completamente e altri appuntamenti che andranno in onda in orari differenti rispetto al solito. Le modifiche riguarderanno due giornate di novembre e non saranno legate agli ascolti o a decisioni definitive della rete e dietro questa riorganizzazione, si nasconde un importante evento internazionale che coinvolgerà Papa Leone XIV, destinato a occupare una parte significativa del palinsesto televisivo.
La giornata comincerà regolarmente con il TG1 delle 13:30, seguito alle 14:05 da La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo. La trasmissione, tuttavia, avrà una durata ridotta rispetto al consueto appuntamento, terminando alle 15:20. A quell'ora la linea passerà allo Speciale TG1 dedicato alla Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV a Buenos Aires, in Argentina. La diretta occuperà la fascia normalmente riservata alla soap e parte di quella successiva, comportando una modifica dell'intero pomeriggio televisivo. Alle 17:00 è previsto un breve appuntamento con il TG1, mentre La vita in diretta di Alberto Matano comincerà alle 17:10, anziché alle abituali 16:55.
Per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore si tratterà quindi di una pausa temporanea, senza alcuna indicazione di una cancellazione definitiva della produzione. Una seconda riorganizzazione è invece prevista per venerdì 13 novembre, quando il Pontefice sarà impegnato in Perù, nella città di Chiclayo, dove ha svolto una parte significativa del proprio ministero prima dell'elezione al soglio pontificio. Anche in questo caso, Rai 1 dedicherà uno spazio speciale alla celebrazione religiosa, ma la programmazione seguirà uno schema diverso rispetto a quello del lunedì precedente. La volta buona inizierà regolarmente alle 14:05, lasciando però spazio alle 15:20 a una puntata anticipata de Il Paradiso delle Signore.
A determinare questi cambiamenti sarà il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù, in programma dal 6 al 17 novembre 2026. Un appuntamento confermato dalla Santa Sede, che prevede numerosi incontri istituzionali, celebrazioni religiose e momenti di confronto con le comunità locali. Secondo il calendario ufficiale del Vaticano, il Pontefice celebrerà una Santa Messa a Buenos Aires il 9 novembre, presso il Monumento de los Españoles, mentre il 13 novembre sarà protagonista di una celebrazione nella zona di Pimentel, nei pressi di Chiclayo. Due eventi che la televisione pubblica intende seguire attraverso una copertura informativa dedicata, permettendo anche al pubblico italiano di assistere ad alcuni dei momenti più significativi del viaggio.
Il cambiamento arriva in una fase particolarmente importante per Il Paradiso delle Signore, giunto alla sua undicesima stagione e ancora al centro del pomeriggio di Rai 1. La soap continua infatti a raccontare le vicende sentimentali, familiari e professionali dei protagonisti del grande magazzino milanese, accompagnando quotidianamente il pubblico con nuovi intrecci. Anche La volta buona conserva uno spazio importante nella programmazione della rete, grazie alla formula che alterna interviste, storie personali e approfondimenti dedicati allo spettacolo. Negli ultimi mesi Caterina Balivo ha inoltre dedicato grande attenzione ai protagonisti di Ballando con le stelle, con ospiti e discussioni legate alle vicende dello show di Milly Carlucci.