Rai 1 cambia gli orari di La volta buona, Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta: ecco perché

Pubblicazione: 03 novembre alle 09:00

Il pomeriggio di Rai 1 si prepara a cambiare volto e per milioni di telespettatori sarà necessario prestare particolare attenzione agli orari dei propri programmi preferiti. La volta buona di Caterina Balivo, Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta di Alberto Matano subiranno infatti importanti variazioni nella programmazione, con una puntata della celebre soap che salterà completamente e altri appuntamenti che andranno in onda in orari differenti rispetto al solito. Le modifiche riguarderanno due giornate di novembre e non saranno legate agli ascolti o a decisioni definitive della rete e dietro questa riorganizzazione, si nasconde un importante evento internazionale che coinvolgerà Papa Leone XIV, destinato a occupare una parte significativa del palinsesto televisivo.

Le variazioni sono previste per, quando Rai 1 dedicherà alcuni speciali del TG1 al viaggio apostolico del Pontefice in Sudamerica. Una decisione che porterà a modificare la durata di alcune trasmissioni e a spostare la messa in onda di altri programmi, con conseguenze soprattutto per il pubblico abituato a seguire quotidianamente le vicende del grande magazzino milanese. Secondo le anticipazioni riportate online,riguarderà proprio Il Paradiso delle Signore, che lunedì 9 novembre non andrà in onda nella consueta collocazione pomeridiana.

La giornata comincerà regolarmente con il TG1 delle 13:30, seguito alle 14:05 da La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo. La trasmissione, tuttavia, avrà una durata ridotta rispetto al consueto appuntamento, terminando alle 15:20. A quell'ora la linea passerà allo Speciale TG1 dedicato alla Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV a Buenos Aires, in Argentina. La diretta occuperà la fascia normalmente riservata alla soap e parte di quella successiva, comportando una modifica dell'intero pomeriggio televisivo. Alle 17:00 è previsto un breve appuntamento con il TG1, mentre La vita in diretta di Alberto Matano comincerà alle 17:10, anziché alle abituali 16:55.

La volta buona, fonte: Rai

Per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore si tratterà quindi di una pausa temporanea, senza alcuna indicazione di una cancellazione definitiva della produzione. Una seconda riorganizzazione è invece prevista per venerdì 13 novembre, quando il Pontefice sarà impegnato in Perù, nella città di Chiclayo, dove ha svolto una parte significativa del proprio ministero prima dell'elezione al soglio pontificio. Anche in questo caso, Rai 1 dedicherà uno spazio speciale alla celebrazione religiosa, ma la programmazione seguirà uno schema diverso rispetto a quello del lunedì precedente. La volta buona inizierà regolarmente alle 14:05, lasciando però spazio alle 15:20 a una puntata anticipata de Il Paradiso delle Signore.

La soap, dunque, non salterà il proprio appuntamento del venerdì, ma verrà trasmessa circa quaranta minuti prima del consueto orario delle. Alleprenderà il via lo, mentre La vita in diretta subirà uno spostamento ancora più evidente., con una versione necessariamente ridotta del programma, prima di lasciare spazio agli appuntamenti successivi del palinsesto. Le modifiche coinvolgeranno quindi tutti e tre i programmi principali del pomeriggio di, ma con conseguenze differenti: Caterina Balivo avrà meno tempo a disposizione,subirà una sospensione e un anticipo in due giornate distinte, mentredovrà adattare la propria trasmissione agli speciali informativi.

A determinare questi cambiamenti sarà il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù, in programma dal 6 al 17 novembre 2026. Un appuntamento confermato dalla Santa Sede, che prevede numerosi incontri istituzionali, celebrazioni religiose e momenti di confronto con le comunità locali. Secondo il calendario ufficiale del Vaticano, il Pontefice celebrerà una Santa Messa a Buenos Aires il 9 novembre, presso il Monumento de los Españoles, mentre il 13 novembre sarà protagonista di una celebrazione nella zona di Pimentel, nei pressi di Chiclayo. Due eventi che la televisione pubblica intende seguire attraverso una copertura informativa dedicata, permettendo anche al pubblico italiano di assistere ad alcuni dei momenti più significativi del viaggio.

Matano, fonte: YouTube

Il cambiamento arriva in una fase particolarmente importante per Il Paradiso delle Signore, giunto alla sua undicesima stagione e ancora al centro del pomeriggio di Rai 1. La soap continua infatti a raccontare le vicende sentimentali, familiari e professionali dei protagonisti del grande magazzino milanese, accompagnando quotidianamente il pubblico con nuovi intrecci. Anche La volta buona conserva uno spazio importante nella programmazione della rete, grazie alla formula che alterna interviste, storie personali e approfondimenti dedicati allo spettacolo. Negli ultimi mesi Caterina Balivo ha inoltre dedicato grande attenzione ai protagonisti di Ballando con le stelle, con ospiti e discussioni legate alle vicende dello show di Milly Carlucci.

Situazione analoga per, che con, alternando collegamenti con gli inviati e approfondimenti in studio. Per tutti questi programmi, tuttavia, le modifiche annunciate rappresentano soltanto un adattamento temporaneo del palinsesto e non devono essere interpretate come il segnale di cambiamenti permanenti. Resta comunque importante controllare gli aggiornamenti della programmazione, perché gli orari delle trasmissioni in diretta potrebbero subire ulteriori variazioni in base alla durata effettiva degli. Le date da tenere a mente sono quindi il: due pomeriggicambierà la propria programmazione abituale, modificando gli appuntamenti con Caterina Balivo, Alberto Matano e Il Paradiso delle Signore per lasciare spazio al viaggio di Papa Leone XIV.