Rai, addio a uno dei programmi più originali degli ultimi anni: la decisione che spiazza il pubblico

Pubblicazione: 23 giugno alle 13:40

La notizia era nell'aria da qualche settimana, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati: Via dei Matti n.0 non avrà una nuova stagione. A comunicarlo sono stati Stefano Bollani e Valentina Cenni, protagonisti assoluti del programma di Rai3 che per cinque anni ha rappresentato un piccolo unicum nel panorama televisivo italiano. La coppia, unita sia sul piano artistico sia nella vita privata, ha scelto i social per rivolgersi direttamente agli spettatori e annunciare la conclusione dell'avventura televisiva. Un messaggio semplice ma carico di emozione, nel quale hanno espresso gratitudine verso chi ha seguito la trasmissione nel corso delle sue cinque edizioni.

Stefano Bollani e Valentina Cenni in Via dei Matti n0 - Fonte: Rai

La cancellazione del format segna la fine di un progetto che,, aveva saputo distinguersi per identità e linguaggio. Nato in un periodo particolarmente complesso come quello della pandemia,, proponendo un, lontano dai meccanismi più tradizionali della televisione generalista.

L'aspetto che più colpisce osservando questa decisione riguarda proprio l'uscita di scena di Bollani e Cenni dalla programmazione Rai. Negli ultimi anni i due erano diventati un volto riconoscibile della terza rete, contribuendo a costruire uno spazio televisivo che ha unito musica, racconto, approfondimento culturale e leggerezza. Un equilibrio non semplice da trovare e che aveva permesso alla trasmissione di fidelizzare una fascia di pubblico particolarmente attenta.

si era infatti ritagliato una collocazione precisa nell'access prime time, riuscendo a inserirsi in una fascia oraria generalmente dominata da contenuti. La scelta di raccontare personaggi, epoche storiche, curiosità e fenomeni culturali attraverso, capace di distinguersi all'interno dell'offerta televisiva.

Puntata dopo puntata, il programma ha costruito un linguaggio riconoscibile: la casa immaginaria di "Via dei Matti" è diventata uno spazio di incontro per artisti, musicisti, attori e protagonisti del mondo della cultura. Un luogo televisivo nel quale le interviste si trasformavano spesso in performance, dialoghi e momenti di improvvisazione. La decisione della Rai arriva inoltre prima della presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, prevista nelle prossime settimane. Un dettaglio che rende ancora più significativa la comunicazione anticipata da parte dei conduttori, probabilmente desiderosi di chiarire subito il destino del programma e di evitare ulteriori indiscrezioni o aspettative da parte degli spettatori.

Per molti osservatori, la chiusura di Via dei Matti n.0 rappresenta anche un segnale delle difficoltà che incontrano oggi i prodotti culturali all'interno della televisione generalista. Sebbene il programma abbia raccolto apprezzamenti e riconoscimenti nel corso degli anni, il suo linguaggio raffinato e la sua natura sperimentale lo hanno sempre collocato in una categoria diversa rispetto ai format più tradizionali. Non sorprende quindi che la notizia abbia generato numerose reazioni sui social network, dove molti telespettatori hanno espresso dispiacere per la conclusione del progetto. In un panorama televisivo spesso caratterizzato da produzioni molto simili tra loro, Via dei Matti n.0 rappresentava infatti una proposta alternativa, in grado di valorizzare la musica come strumento di racconto e conoscenza.