Rai Cinema apre il canale YouTube: cortometraggi gratis e giovani registi da scoprire
Rai Cinema lancia il canale YouTube ufficiale per cortometraggi italiani gratuiti. Valorizzazione giovani talenti e nuovi format dal mondo del cinema.
Il cinema italiano ha una nuova vetrina digitale. Rai Cinema ha presentato ufficialmente il suo canale YouTube durante l'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, segnando un passaggio significativo nella strategia di diffusione dei contenuti della principale realtà produttiva e distributiva del nostro Paese.
Il cuore pulsante del canale sarà il cortometraggio, un formato che in Italia vive principalmente nel circuito festivaliero e che raramente trova spazi di visibilità accessibili al grande pubblico una volta conclusa la sua corsa nelle rassegne specializzate. Da Orizzonti Corti a Venezia, passando per manifestazioni come il Trapani Film Festival, il Saturnia Film Festival o il Sottodiciotto Film Festival di Torino, fino ai concorsi dedicati agli studenti come il LAC Film Festival, il panorama italiano è ricco di produzioni brevi di qualità che però faticano a raggiungere platee ampie. Il canale YouTube di Rai Cinema si propone proprio di colmare questo vuoto, offrendo una finestra permanente a opere che meritano una seconda vita oltre le sale dei festival.
La selezione dei contenuti sarà ampia e variegata. Spazio ai cortometraggi presentati nei principali festival internazionali, ma anche alle opere più sperimentali provenienti dal mondo universitario e accademico. È una linea già tracciata con l'iniziativa Studenti in Corto, lanciata ad aprile, che ha portato su Rai Cinema Channel una selezione di 22 cortometraggi realizzati da studenti delle principali università e scuole di cinema italiane. Quel progetto ha dimostrato che esiste una domanda per contenuti di qualità prodotti dai giovani talenti, e YouTube rappresenta l'ambiente ideale per amplificare questa visibilità.