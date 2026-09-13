Rai Cinema apre il canale YouTube: cortometraggi gratis e giovani registi da scoprire

Pubblicazione: 13 settembre alle 11:00

Il cinema italiano ha una nuova vetrina digitale. Rai Cinema ha presentato ufficialmente il suo canale YouTube durante l'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, segnando un passaggio significativo nella strategia di diffusione dei contenuti della principale realtà produttiva e distributiva del nostro Paese.





, che ha delineato con chiarezza la filosofia del progetto. "YouTube è oggi luogo primario di scoperta di contenuti e di talenti per milioni di persone",, aggiungendo che questa nuova piattaforma servirà a "valorizzare i cortometraggi e interagire con un pubblico sempre più evoluto e consapevole". Non un semplice contenitore di clip promozionali, quindi, ma una vera e propria estensione dell'offerta editoriale di Rai Cinema, che punta a sfruttare le potenzialità di amplificazione di YouTube mantenendo intatta la credibilità costruita in 25 anni di attività nel settore cinematografico., un formato che in Italia vive principalmente nel circuito festivaliero e che raramente trova spazi di visibilità accessibili al grande pubblico una volta conclusa la sua corsa nelle rassegne specializzate. Da Orizzonti Corti a Venezia, passando per manifestazioni come il Trapani Film Festival, il Saturnia Film Festival o il Sottodiciotto Film Festival di Torino, fino ai concorsi dedicati agli studenti come il LAC Film Festival, il panorama italiano è ricco di produzioni brevi di qualità che però faticano a raggiungere platee ampie. Il canale YouTube di Rai Cinema si propone proprio di colmare questo vuoto, offrendo una finestra permanente a opere che meritano una seconda vita oltre le sale dei festival.

La selezione dei contenuti sarà ampia e variegata. Spazio ai cortometraggi presentati nei principali festival internazionali, ma anche alle opere più sperimentali provenienti dal mondo universitario e accademico. È una linea già tracciata con l'iniziativa Studenti in Corto, lanciata ad aprile, che ha portato su Rai Cinema Channel una selezione di 22 cortometraggi realizzati da studenti delle principali università e scuole di cinema italiane. Quel progetto ha dimostrato che esiste una domanda per contenuti di qualità prodotti dai giovani talenti, e YouTube rappresenta l'ambiente ideale per amplificare questa visibilità.





Ma il canale non si limiterà a proporre cortometraggi integrali.che alterna long format di approfondimento a short verticali, pensati per intercettare le logiche di fruizione tipiche della piattaforma.cinematografici internazionali, serie originali dedicate ai mestieri del cinema,realizzati in collaborazione con i principali creator digitali italiani. Un mix che punta a coinvolgere non solo gli appassionati di cinema, ma anche chi si avvicina a questo mondo attraverso i canali digitali, magari senza la consapevolezza di star guardando opere di valore culturale e artistico.