Rai, i Mondiali di calcio stravolgono la programmazione: decisione inattesa per i telespettatori

Pubblicazione: 09 giugno alle 15:13

L'estate televisiva è appena iniziata, ma per i telespettatori Rai si preannuncia una stagione di fortissimi scossoni. Con il fischio d'inizio dei Mondiali di calcio 2026 in Nord America, la TV di Stato si prepara a cambiare radicalmente volto. Viale Mazzini ha infatti modificato i propri palinsesti per fare spazio alle 35 partite della competizione che verranno trasmesse in chiaro. Una decisione che fa felici gli appassionati di sport, ma che ha colto di sorpresa il pubblico generalista, affezionato ai classici appuntamenti del preserale e della prima serata.

Coppa del mondo Rai News, fonte: Rai News

La scelta della Rai nasce dall’esigenza di garantire una copertura completa dei Mondiali, un evento capace di catalizzare l’attenzione di milioni di persone. I dati d’ascolto delle precedenti edizioni hanno infatti dimostrato come le partite della competizione rappresentino uno dei contenuti televisivi più seguiti in assoluto,e influenzare l’intero mercato televisivo. I vertici della rete di stato hanno così deciso di privilegiare la programmazione sportiva nelle giornate più importanti del torneo. Una mossa che, dal punto di vista editoriale, appare comprensibile, ma che comporta inevitabilmente sacrifici per altri programmi presenti in palinsesto.

La programmazione delle partite, che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, ha indotto la dirigenza Rai a sacrificare soap, repliche fiction e storici talk show. A causa del fuso orario, molti dei match chiave andranno in onda proprio nelle fasce orarie più calde per l'audience. La scelta ha generato attenzione e curiosità: i telespettatori sono in attesa di conoscere quali saranno le trasmissioni coinvolte, che subiranno uno stop forzato. Programmi come Affari Tuoi, ma anche la prima serata e alcuni format di approfondimento saranno travolti dal cambiamento. Spazi storici come UnoMattina cambieranno veste, saranno integrate d'apposite finestre giornalistiche (come UnoMattina Mondiali) interamente dedicate ai risultati e ai commenti da Dallas e dalle altre sedi del torneo.

E' evidente che l'assenza della Nazionale italiana non ha influito sulle decisioni di Viale Mazzini, che non poteva non puntare tutta la sua attenzione sull'evento sportivo più seguito al mondo., dai quarti fino alla finalissima del 19 luglio.Una scelta non condivisa da molti spettatori, ma inevitabile per l'azienda di stato che avrà il compito di bilanciare gli ascolti record che il calcio garantisce con le esigenze di un pubblico che, d'estate, cerca soprattutto intrattenimento leggero e relax.