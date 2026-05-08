Rai, nuova programmazione: chi vedremo e chi sarà sostituito. Addii e nuovi arrivi

Pubblicazione: 08 maggio alle 07:00

Il termometro di Viale Mazzini sale non solo per l'arrivo della bella stagione, ma per un fermento editoriale che sta ridisegnando i confini del daytime di Rai 1. La strategia per l'estate 2026 appare chiara: blindare i successi invernali e presidiare il territorio per evitare fughe di share verso la concorrenza.

La novità più rilevante riguarda il prolungamento dei contratti dio. Diversamente dagli anni passati, "" e "" non chiuderanno i battenti a fine maggio, ma resteranno saldamente al loro posto fino a venerdì 26 giugno.

Questo mese extra di programmazione garantisce alla rete ammiraglia una transizione più dolce verso i palinsesti caldi, mantenendo accesi i motori della cronaca e dell’intrattenimento pomeridiano ben oltre il consueto.

Il sabato pomeriggio si prepara invece a un'alternanza tra volti storici e nuove scommesse. Con la fine di maggio,saluterà temporaneamente la sua attuale collocazione per cedere il passo al ritorno di Donatella Bianchi. "" tornerà infatti a presidiare lo spazio post-TG1 con il suo collaudato racconto delle coste italiane.

Tuttavia, la vera sorpresa del weekend è rappresentata dal trasloco di "Musica Mia" da Rai 2 a Rai 1. Lorella Boccia, insieme a Marco Conidi e probabilmente Edoardo Sylos Labini, porterà la tradizione popolare sulla prima rete. Per la Boccia si tratta di una vera e propria investitura ufficiale che la consacra tra i profili su cui l'azienda intende investire maggiormente per il futuro prossimo.

Tra saluti e nuovi arrivi: la programmazione estiva

Il destino di Elisa Isoardi rimane uno dei temi più discussi all'interno della dirigenza. L'ipotesi che sta prendendo piede nelle ultime ore è quella di una promozione per "Bar Centrale", che passerebbe dalla cadenza settimanale a quella quotidiana.

L'idea è quella di coprire la fascia oraria tra le 14:00 e le 16:00 durante i mesi di luglio e agosto, sostituendo la Balivo con una formula agile e internamente sostenibile a livello di costi. Sul fronte dell'informazione pomeridiana estiva, "Estate in Diretta" sembra aver trovato la sua nuova guida in Emma D’Aquino, che rientrerebbe nel pomeriggio di Rai 1 dopo l'esperienza del sabato.

Al momento appare invece esclusa la presenza di Gianluca Semprini, che avrebbe espresso la volontà di non bissare l'esperienza della passata stagione.

Nelle altre fasce orarie regna la stabilità. "UnoMattina Estate" riproporrà la coppia composta da Carolina Rey e Alessandro Greco, premiata dai dati d'ascolto positivi. Per gli amanti dei game show, il consueto avvicendamento vedrà Marco Liorni passare il testimone a Pino Insegno, che riprenderà le redini di "Reazione a Catena" tra la metà e la fine di maggio.