Rai rivoluziona l’autunno in tv: da Ballando con le Stelle a Carlo Conti. Nuovi programmi e ritorni inattesi

Pubblicazione: 19 giugno alle 17:16

L’autunno televisivo della Rai si annuncia come uno dei più dinamici degli ultimi anni. Le prime indicazioni emerse in vista della presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti raccontano infatti una televisione pubblica intenzionata a rinnovarsi, pur mantenendo saldi i suoi punti di riferimento storici. Tra conferme, nuovi arrivi e ritorni importanti, la programmazione della stagione 2026-2027 sembra seguire una strategia precisa: valorizzare i volti che garantiscono ascolti consolidati e, allo stesso tempo, sperimentare nuovi linguaggi e nuove collocazioni.

L'impressione generale è quella di una Rai che vuole, distribuendo le novità su tutte e tre le reti generaliste, anche se Rai1, nello specifico punta sulle certezze. La rete ammiragliadel servizio pubblico. Fiction, grandi show e programmi consolidati resteranno i pilastri della programmazione.

Tra le novità più significative emerge lo spostamento di "Tale e Quale Show" in una nuova collocazione settimanale. Una scelta che potrebbe modificare gli equilibri dell'intrattenimento televisivo del prime time e offrire nuove opportunità di crescita al programma guidato da Carlo Conti. Accanto a questo cambiamento, restano confermati gli appuntamenti più forti della rete. "The Voice" continuerà ad occupare un ruolo centrale nell'offerta musicale e di intrattenimento, mentre "Ballando con le Stelle" manterrà la sua posizione di riferimento del sabato sera.

Salvo Sottile in Rai - Fonte: Rai

Anche il daytime appare sostanzialmente immutato. La Rai sembra aver scelto la strada della continuità per le fasce più delicate della giornata, quelle in cui il pubblico tende a premiare la familiarità dei conduttori e dei format. Dal mattino fino al preserale, i programmi che hanno ottenuto risultati positivi negli ultimi anni continueranno a rappresentare l'ossatura della rete. Una scelta che conferma come il servizio pubblico non abbia alcuna intenzione di intervenire su meccanismi che si sono dimostrati vincenti.

Se Rai1 punta sulla stabilità, è probabilmente Rai2 la rete che mostra i segnali più evidenti di trasformazione. Tra le novità più interessanti spiccaalla conduzione di "". Un cambiamento che potrebbe dare una nuova identità al programma, facendo leva sull'esperienza giornalistica del conduttore e il suo modo impeccabile di affrontare temi di attualità e cronaca.

Grande attenzione anche per il nuovo talk show affidato a Roberto Inciocchi. La Rai sembra voler investire su un prodotto che riesca ad intercettare il pubblico interessato all'approfondimento e al confronto sui temi più discussi del momento. Ma la sorpresa più inattesa riguarda senza dubbio Vittorio Brumotti. Dopo anni associato alle reti Mediaset, il volto televisivo noto per i suoi servizi e le sue inchieste approda stabilmente nel mondo Rai. Il nuovo progetto a lui affidato rappresenta una delle scommesse più interessanti della prossima stagione.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle - Fonte: Rai

Nonostante il quadro generale stia prendendo forma, alcuni tasselli devono ancora essere definiti. Le maggiori attenzioni si concentrano sulle trasmissioni che necessitano di una nuova guida dopo i recenti cambiamenti. La ricerca dei conduttori destinati a raccogliere eredità importanti rappresenta una delle sfide più delicate per i vertici aziendali. La scelta dei nuovi volti non riguarderà soltanto il gradimento del pubblico, ma anche la capacità di mantenere l'identità editoriale dei programmi coinvolti.

Proprio per questo motivo le decisioni definitive potrebbero arrivare soltanto nelle prossime settimane, quando la Rai presenterà ufficialmente il progetto completo della stagione. Nel frattempo anche Rai3 si prepara a vivere una stagione caratterizzata da importanti novità. Uno dei ritorni più significativi è quello di "Petrolio", programma che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per il giornalismo d'inchiesta e l'approfondimento televisivo. Il suo rientro nel palinsesto viene interpretato da molti osservatori come un segnale chiaro della volontà di rafforzare l'offerta informativa della rete.

Eleonora Daniele a Storie Italiane - Fonte: Rai

Tra tutte le novità annunciate, una delle più rilevanti riguarda senza dubbio Eleonora Daniele: la conduttrice, ormai volto consolidato del mattino di Rai1, si prepara infatti a compiere un ulteriore salto professionale approdando in prima serata su Rai3 con un nuovo programma di approfondimento. Si tratta di una promozione significativa che certifica la fiducia costruita negli anni grazie al successo di "Storie Italiane" e alla capacità della giornalista di affrontare temi sociali complessi con sensibilità e rigore.

Per la Rai questa scelta rappresenta anche un investimento su un volto interno che ha saputo conquistare credibilità e consenso trasversale. L'obiettivo sembra essere quello di accompagnare il cambiamento senza creare fratture con il pubblico storico: i grandi nomi dell'intrattenimento restano al loro posto, ma attorno a loro si costruisce una nuova generazione di programmi destinata a caratterizzare i prossimi anni della televisione pubblica.