Reacher: la stagione 4 rompe una regola che sembrava intoccabile

Pubblicazione: 15 maggio alle 10:36

La quarta stagione di Reacher sta per sbarcare su Prime Video, e con essa arriva una svolta narrativa che potrebbe ridefinire l'intera serie. Dopo tre stagioni costruite su una formula consolidata fatta di muscoli, action e giustizia sommaria, lo show con Alan Ritchson si prepara a cambiare registro sin dal primo episodio. Non si tratta di un semplice aggiustamento stilistico, ma di una trasformazione profonda che attinge direttamente dal materiale originale di Lee Child.

La nuova stagione adatterà infatti, il tredicesimo romanzo della saga letteraria dedicata all'ex investigatore della polizia militare. Considerato uno dei capitoli più riusciti dell'intera serie di libri, Gone Tomorrow introducedalle precedenti avventure televisive di Jack Reacher. Mentre le stagioni passate hanno mantenuto una struttura ricorrente con piccole città, cospirazioni locali e una risoluzione basata sulla forza bruta del protagonista, la quarta stagione

La rottura con la tradizione inizia dalla primissima scena. Nelle tre stagioni precedenti, ogni storia si apriva con Reacher che metteva in mostra la sua imponente prestanza fisica, stabilendo immediatamente il tono action della narrazione. La quarta stagione rovescia completamente questa aspettativa, con il romanzo di Child che si apre con una frase lapidaria: "Gli attentatori suicidi sono facili da individuare". È un incipit che sposta immediatamente il baricentro dalla forza fisica all'intelligenza e all'investigazione.

Reacher, fonte: Prime Video

La sequenza iniziale vede Reacher su un treno, dove inizia a sospettare che una donna seduta vicino a lui sia un'attentatrice suicida. A quel punto il protagonista passa mentalmente in rassegna una serie di indicatori comportamentali, per capire come agire. E questo ribaltamento narrativo è esattamente ciò che Alan Ritchson ha definito come un cambio di marcia significativo per la serie.

Mentre l'attore ha anticipato che la stagione sarà comunque ricca di sequenze action, tutte rilevanti per la trama,. Il focus iniziale, ma, sulla tensione mentale e su un fallimento che pone Reacher in una posizione di vulnerabilità emotiva raramente esplorata nelle stagioni precedenti.

La vera domanda è se i fan della serie accoglieranno questo cambio di rotta. Molti spettatori si sono affezionati proprio alla formula consolidata: Reacher che arriva in una città, scopre un'ingiustizia, la risolve con metodi poco ortodossi e riparte. È una struttura rassicurante, quasi western nel suo schema narrativo. Introdurre elementi di thriller psicologico e cospirazione politica potrebbe spiazzare una parte del pubblico abituato all'approccio più diretto delle prime stagioni.

Reacher

D'altro canto, c'è una fetta di spettatori che attendeva proprio questa evoluzione. Chi ha letto i romanzi sa che Jack Reacher non è solo un gigante muscoloso che risolve tutto a pugni, ma anche un pensatore strategico, un veterano con cicatrici emotive, un uomo capace di fallire e di portare il peso delle conseguenze. Esplorare questa dimensione potrebbe arricchire enormemente il personaggio televisivo, rendendolo più tridimensionale e meno piatto.

Reacher 4 potrebbe quindi non essere la stagione che i fan si aspettavano, ma forse è esattamente la stagione di cui la serie aveva bisogno per evolvere e continuar ad ottenere successo in un panorama televisivo sempre più competitivo.