Reazione a Catena: chi sono Le Matricole, i nuovi campioni che conquistano il pubblico di Rai 1

Pubblicazione: 05 ottobre alle 10:22

Il preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno continua a regalare grandi colpi di scena e cambi di guardia inattesi. Nella puntata di domenica 4 ottobre 2026, il bancone dei campioni ha visto l'ascesa trionfale di una nuova squadra destinata a far parlare di sé: Le Matricole. Il pubblico affezionato al game show estivo e autunnale ha assistito a una sfida emozionante, culminata con l'addio dei precedenti detentori del titolo, I Mariachi (composti da Filippo, Simone e Giovanni), inciampati su passaggi complessi durante la celebre Intesa Vincente.

Ad approfittare del passo falso degli avversari sono stati proprio i tre giovani sfidanti, che hanno mostrato grande affiatamento e prontezza di riflessi. Ma da dove arrivano i nuovi campioni etre ragazzi uniti da un legame profondo che dura fin dai tempi dell'infanzia. Originari della provincia di Ferrara, in particolare Nicolò e Alessandro provengono da Poggio Renatico, mentre Marco arriva da San Pietro in Casale.

Il nome scelto per il team, Le Matricole, racchiude una curiosità e una fase di transizione importante della loro vita: i tre amici hanno la stessa età e si apprestano a intraprendere o hanno appena iniziato il loro percorso di studi universitari. Un nome che unisce lo spirito goliardico alla freschezza della giovinezza, caratteristiche che hanno immediatamente conquistato la simpatia dei telespettatori da casa. L'esordio da campioni per Le Matricole non si è limitato al passaggio di consegne: il trio ferrarese ha infatti dimostrato il proprio valore affrontando la temuta Ultima Catena.

Partiti da un montepremi iniziale di ben 116.000 euro, i ragazzi hanno dovuto fare i conti con diversi dimezzamenti lungo il percorso. Ciononostante, arrivati al battito finale con gli indizi "Botto" e, dopo l'acquisto del Terzo Elemento, "Pugni", Nicolò, Alessandro e Marco hanno individuato la parola corretta: "Sacco".

La risposta esatta ha permesso loro di trionfare e di portare a casa la prima vincita ufficiale di circa 3.600 euro in gettoni d'oro. Con questo debutto scoppiettante, Le Matricole si preparano a difendere il titolo nelle prossime puntate, pronte a scrivere un nuovo capitolo nella storia recente di Reazione a Catena.