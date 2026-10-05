Reazione a Catena: chi sono Le Matricole, i nuovi campioni che conquistano il pubblico di Rai 1
Chi sono Le Matricole, i nuovi campioni di Reazione a Catena considerati gli eredi de Le Pappardelle: età, da dove arrivano e quanto hanno vinto nella puntata del 4 ottobre su Rai 1.
Il preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno continua a regalare grandi colpi di scena e cambi di guardia inattesi. Nella puntata di domenica 4 ottobre 2026, il bancone dei campioni ha visto l'ascesa trionfale di una nuova squadra destinata a far parlare di sé: Le Matricole. Il pubblico affezionato al game show estivo e autunnale ha assistito a una sfida emozionante, culminata con l'addio dei precedenti detentori del titolo, I Mariachi (composti da Filippo, Simone e Giovanni), inciampati su passaggi complessi durante la celebre Intesa Vincente.
Il nome scelto per il team, Le Matricole, racchiude una curiosità e una fase di transizione importante della loro vita: i tre amici hanno la stessa età e si apprestano a intraprendere o hanno appena iniziato il loro percorso di studi universitari. Un nome che unisce lo spirito goliardico alla freschezza della giovinezza, caratteristiche che hanno immediatamente conquistato la simpatia dei telespettatori da casa. L'esordio da campioni per Le Matricole non si è limitato al passaggio di consegne: il trio ferrarese ha infatti dimostrato il proprio valore affrontando la temuta Ultima Catena.
Partiti da un montepremi iniziale di ben 116.000 euro, i ragazzi hanno dovuto fare i conti con diversi dimezzamenti lungo il percorso. Ciononostante, arrivati al battito finale con gli indizi "Botto" e, dopo l'acquisto del Terzo Elemento, "Pugni", Nicolò, Alessandro e Marco hanno individuato la parola corretta: "Sacco".