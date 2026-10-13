Renée Zellweger prima e dopo Bridget Jones: 14 kg per il ruolo, poi la trasformazione degli ultimi anni

Pubblicazione: 13 ottobre alle 17:52

Renée Zellweger è una delle attrici che più hanno dimostrato quanto la trasformazione fisica possa diventare parte integrante di un’interpretazione. Il pubblico ha imparato ad amarla soprattutto nei panni di Bridget Jones, la giornalista londinese impacciata e ironica che ha conquistato il grande schermo con le sue insicurezze sentimentali e la sua battaglia con la bilancia. Nel corso della sua carriera, l’attrice texana ha cambiato più volte aspetto, dimostrando una notevole disponibilità a modificare il proprio look per adattarsi ai personaggi interpretati.

, uscito nel 2001, ha rappresentato una svolta nella carriera di Zellweger. Per rendere credibile la protagonista,, allontanandosi dalla sua immagine abituale per avvicinarsi a quella della single londinese descritta nel romanzo di Helen Fielding., lontano dai tradizionali modelli di perfezione femminile proposti da Hollywood. Per prepararsi al ruolo, Zellweger lavorò anche sull’accento britannico e sulle espressioni, costruendo una protagonista capace di suscitare simpatia proprio attraverso le sue imperfezioni.

Nel 2004, con Che pasticcio, Bridget Jones!, l’attrice tornò a interpretare il personaggio, affrontando nuovamente una trasformazione fisica per mantenere la continuità con il primo film. Il cambiamento del peso attirò molta attenzione mediatica e rese Zellweger un esempio spesso citato di attrice disposta a modificare il proprio corpo per esigenze professionali. La preparazione non riguardava soltanto l’aspetto esteriore, la mimica, la postura e il modo di muoversi erano elementi fondamentali per restituire la goffaggine e la spontaneità di Bridget.

Negli anni successivi, Zellweger ha alternato ruoli molto diversi, passando dai capelli corti e ricci di Chicago all’immagine più raffinata di altre apparizioni pubbliche. Nel 2016, con Bridget Jones's Baby, è tornata a vestire i panni della protagonista, ormai più adulta e alle prese con nuove sfide personali. Questa volta il personaggio non era più soltanto la giovane donna alla ricerca dell'amore, ma una professionista che doveva conciliare carriera, relazioni e maternità. La sua evoluzione dimostrava come il passare del tempo potesse diventare parte della storia senza cancellare l'ironia che aveva reso celebre la saga.

Anche l'aspetto del viso dell'attrice è diventato oggetto di discussione pubblica, soprattutto dopo alcune sue apparizioni nel 2014. Le reazioni sui social e sui media si sono concentrate sulle differenze rispetto alla sua immagine precedente, spesso alimentando speculazioni sui possibili interventi estetici. Il dibattito ha riacceso una questione ricorrente nel mondo dello spettacolo, perché le trasformazioni delle attrici vengono spesso giudicate così severamente? Nel frattempo, Zellweger ha continuato a lavorare, dimostrando che il suo percorso professionale non può essere ridotto alle variazioni del suo aspetto.

Nel 2025, con Bridget Jones: Un amore di ragazzo, Renée Zellweger è tornata ancora una volta a interpretare il personaggio che ha segnato la sua carriera. Bridget è cresciuta, ha attraversato nuove esperienze e si confronta con una fase diversa della vita, mentre l'attrice porta sullo schermo una protagonista che conserva la propria autenticità. Dall'aumento di peso per i primi film alle successive evoluzioni di stile, la trasformazione di Zellweger racconta soprattutto la sua capacità di mettersi al servizio di un ruolo. E forse è proprio questo il motivo per cui Bridget Jones continua a essere amata, non perché sia perfetta, ma perché cambia, inciampa e riparte, proprio come le persone reali.