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Report dopo Sigfrido Ranucci: chi potrebbe raccogliere l'eredità dello storico show d'inchiesta Rai?

Chi prenderà il testimone di Report dopo Sigfrido Ranucci? Ipotesi, retroscena e scenari sul futuro del programma d'inchiesta simbolo della TV di Stato.

di Barbara Di Castro
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Ci sono programmi televisivi che non rappresentano semplici appuntamenti in palinsesto, ma veri e propri pilastri del servizio pubblico. Report è indiscutibilmente uno di questi. Da decenni, la trasmissione di Rai 3 incarna la spina nel fianco del potere, la voce dell'inchiesta senza filtri e il punto di riferimento per chi cerca un giornalismo rigoroso, coraggioso e indipendente. Quando si parla del futuro del programma e di un eventuale avvicendamento alla conduzione dopo la lunga era guidata da Sigfrido Ranucci, il dibattito travalica rapidamente le pagine di televisione per diventare una questione politico-culturale di primaria importanza.

Raccogliere un testimone di questa portata non significa soltanto sedersi dietro una scrivania: vuol dire caricarsi sulle spalle una responsabilità enorme verso il pubblico e verso l'identità stessa dell'informazione italiana. L'ipotesi di un cambio al timone di Report apre scenari complessi e ricchi di suggestioni. Chi avrebbe il coraggio e l'autorevolezza necessari per guidare una squadra d'assalto come quella del programma? La scelta più logica e di continuità porterebbe a valorizzare gli inviati storici della trasmissione, volti che per anni hanno lavorato sul campo, firmando le inchieste più scottanti e conoscendo a fondo il metodo e la filosofia del format, garantendo così la tutela del marchio e la fiducia degli spettatori.

Report, Sigfrido Ranucci sostituito-Foto rai.it

Tra i nomi ipotizzabili potrebbero figurare anche conduttori e cronisti già noti al grande pubblico, capaci di coniugare il rigore dell'indagine alla presa televisiva, con un background consolidato nella carta stampata o nelle tv d'approfondimento in grado di reggere le pressioni politiche e mediatiche. Al contempo non si può escludere del tutto una scommessa su profili provenienti dal giornalismo digitale o d'inchiesta indipendente, capaci di portare un linguaggio rinnovato. Tra i nomi quotati c'è quello di Massimo Giletti attualmente impegnato su Rai 3 con Lo stato delle cose. Al di là dei singoli nomi, il vero interrogativo riguarda la capacità di preservare l'anima del programma.

Report ha saputo resistere a querele milionarie, pressioni istituzionali e inevitabili polemiche, rimanendo uno dei prodotti più visti e dibattuti della TV di Stato. Chiunque si trovi in futuro ad ereditarne la guida dovrà affrontare sfide inedite: il dialogo con le piattaforme streaming, l'impatto dei social media nella cassa di risonanza delle notizie e la difesa costante della libertà d'informazione. Una cosa è certa: il pubblico non accetterà compromessi sulla qualità e sull'indipendenza di uno dei marchi più amati e rispettati della televisione italiana.

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