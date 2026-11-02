Riconosce Darth Vader e gli ridà tutto: Hayden Christensen racconta il furto più strano della sua vita
Hayden Christensen racconta l'incredibile storia di un ladro entrato in casa sua che, riconoscendolo come Anakin Skywalker, si è pentito e ha restituito tutto.
Ci sono incontri con i fan che rimangono nella memoria per la loro genuina dolcezza, e poi ci sono quelli che superano ogni immaginazione per pura bizzarria. Hayden Christensen, l'attore che ha incarnato Anakin Skywalker e Darth Vader nella trilogia prequel di Star Wars, ha recentemente condiviso durante un panel al L.A. Comic Con quello che definisce l'incontro più strano della sua carriera. Una storia che inizia come un crimine e finisce in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere. Era una giornata come tante altre quando l'attore si trovava a casa sua, impegnato in una telefonata. Aspettava la visita di un amico e, quando ha sentito qualcuno entrare nella proprietà, non si è allarmato.
Ma la vera svolta della storia arriva proprio in quell'istante di tensione. Quando il malintenzionato ha alzato lo sguardo e ha riconosciuto il volto dell'uomo che aveva appena derubato, qualcosa è cambiato radicalmente. La consapevolezza di trovarsi faccia a faccia con Anakin Skywalker, con l'attore di Star Wars, ha trasformato completamente la dinamica della situazione. Il ladro è passato immediatamente dall'essere un criminale a un fan pentito. Secondo il racconto di Christensen, l'uomo ha iniziato a scusarsi profusamente, ripetutamente, per quello che stava facendo. E non solo a parole: ha spontaneamente restituito tutto ciò che aveva preso, senza che ci fosse bisogno di minacce, di chiamare la polizia o di qualsiasi altra forma di coercizione. Il potere della fama, o forse semplicemente il peso della vergogna di aver tradito qualcuno che evidentemente ammirava, è stato sufficiente a invertire completamente la rotta della situazione.
Ma la storia non finisce qui. Christensen, invece di reagire con rabbia o di chiamare immediatamente le autorità, ha fatto qualcosa di inaspettato. Ha ascoltato. Il ladro ha spiegato le circostanze che lo avevano portato a quel punto: difficoltà finanziarie, la disperazione di trovare abbastanza denaro per tornare a casa, la frustrazione di non riuscire a trovare un lavoro. Era un quadro di difficoltà umane che l'attore ha scelto di non ignorare. La risposta di Christensen è stata di una generosità che va ben oltre quello che ci si aspetterebbe in una situazione del genere. Non solo ha accettato le scuse e non ha coinvolto la polizia, ma ha attivamente cercato di aiutare l'uomo. Gli ha fornito vestiti e scarpe adatte per affrontare colloqui di lavoro, dandogli una possibilità concreta di migliorare la sua situazione. Ma non si è fermato qui: gli ha offerto di comprargli un biglietto del treno per tornare a casa e si è persino proposto di accompagnarlo personalmente alla stazione il giorno successivo.
Questa vicenda del tentato furto risale a diversi anni fa, ma il fatto che Christensen abbia scelto di condividerla pubblicamente durante un panel dedicato ai fan dimostra quanto l'episodio lo abbia colpito. È una storia che solleva domande sulla natura della fama, sulla capacità di compassione anche nelle circostanze più assurde, e su come a volte le persone reagiscano in modi imprevedibili quando si trovano faccia a faccia con qualcuno che ammirano. Resta il mistero di quel ladro-fan che ha avuto l'opportunità di una seconda possibilità e ha scelto di non coglierla. Qualunque sia la ragione, la storia rimane una delle più bizzarre testimonianze di quanto possa essere imprevedibile l'incontro tra una celebrità e i suoi ammiratori, anche quando questi ultimi si presentano nelle circostanze più inappropriate possibili.