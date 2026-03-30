Ricordi Laura San Giacomo, l’amica di Julia Roberts in Pretty Woman? Dopo il successo del film la sua vita non è stata più la stessa

Pubblicazione: 30 marzo alle 07:00

Per il pubblico resta soprattutto Kit De Luca, l’amica ironica e disincantata accanto a Julia Roberts in Pretty Woman, un personaggio secondario solo sulla carta ma diventato immediatamente iconico, capace di dare ritmo e autenticità a una storia che avrebbe incassato oltre 460 milioni di dollari nel mondo, trasformandosi in uno dei titoli più riconoscibili della commedia romantica moderna; eppure la traiettoria di Laura San Giacomo non ha mai seguito la linea più prevedibile, quella che Hollywood sembrava aver già tracciato per lei.

Un’ascesa rapidissima, interrotta prima di diventare automatica

Alla fine degli anni ’80, San Giacomo è davvero ovunque: il debutto con Sesso, bugie e videotape la porta fino al Festival di Cannes, con un’accoglienza che la inserisce immediatamente tra i volti da osservare, poi arriva Pretty Woman e tutto accelera, tra nomination ai Golden Globe, copioni che iniziano ad accumularsi e una visibilità crescente che, a soli 28 anni, la colloca in quella fase delicata in cui l’industria tende a costruire carriere veloci, quasi automatiche; è il momento in cui non si decide più se funzionerai, ma quanto velocemente diventerai un nome fisso, e per lei sembrava destinato a succedere senza ostacoli.

La scelta che cambia il percorso

Poi nasce suo figlio Mason, e con lui arriva una diagnosi di paralisi cerebrale che introduce una variabile completamente diversa, non solo nella vita privata ma anche nella gestione concreta del lavoro, perché non si tratta più di organizzare impegni ma di ridefinire il tempo, le priorità e persino il significato stesso della presenza; i medici parlano di limiti, di percorsi complessi, di possibilità ridotte, ma San Giacomo non legge quella diagnosi come una fine, piuttosto come un punto da cui ripensare tutto, e a quel punto la scelta non è tra carriera e famiglia nel senso tradizionale, ma tra un modello di vita imposto e uno costruito consapevolmente.

L’equilibrio costruito, non improvvisato

Nel 1997 accetta un ruolo in Just Shoot Me!, una sitcom ambientata in una redazione, scelta che può sembrare meno ambiziosa rispetto al cinema ma che in realtà risponde a un’esigenza molto concreta: un set stabile, orari prevedibili, nessuna necessità di spostarsi continuamente, condizioni che permettono di lavorare senza perdere il controllo della quotidianità; per sette stagioni e oltre 140 episodi resta nel cast, ottiene nuove nomination ai Golden Globe e dimostra che non ha abbandonato la carriera, l’ha semplicemente adattata a una struttura sostenibile, trasformando quella che molti vedevano come una rinuncia in una forma di continuità diversa, meno appariscente ma più solida.

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Una realtà che supera le previsioni

Nel frattempo, la crescita di Mason segue un percorso che va oltre le aspettative iniziali, tra terapie, supporti tecnologici e progressi che non erano stati considerati possibili, fino ad arrivare a momenti concreti, come la capacità di comunicare in modo autonomo o di praticare attività sportive come la pallacanestro, elementi che non cancellano le difficoltà ma ne ridisegnano i confini; è qui che la storia prende una direzione meno raccontata, perché non si tratta di una narrazione edificante, ma di un processo lungo, fatto di aggiustamenti continui e risultati costruiti nel tempo, lontano da qualsiasi semplificazione.

L’impegno e il cambiamento di prospettiva

Con il passare degli anni, San Giacomo diventa anche una voce attiva sull’educazione inclusiva, partecipando a incontri, conferenze e collaborazioni con scuole e organizzazioni, contribuendo a spostare il linguaggio attorno alla disabilità da una dimensione esclusivamente clinica a una più quotidiana e concreta; quando afferma che “la disabilità è naturale, fa parte della vita”, non introduce un concetto nuovo in senso teorico, ma lo riporta dentro un contesto reale, rendendolo più vicino all’esperienza comune e meno distante da chi lo ascolta.

Dopo il successo: una presenza meno visibile ma costante

Terminata Just Shoot Me!, la sua carriera non si interrompe ma cambia ritmo, con ruoli in serie come Saving Grace e presenze durature in produzioni come NCIS, lavori che non dominano le classifiche ma mantengono una continuità professionale evidente; non scompare, non si ritira, semplicemente smette di inseguire quel tipo di esposizione che negli anni ’90 sembrava inevitabile, scegliendo progetti compatibili con la sua vita invece di adattare la vita ai progetti.

Una storia che ridefinisce il successo

Ridurre tutto a una scelta tra carriera e famiglia sarebbe troppo semplice, e probabilmente anche sbagliato, perché ciò che emerge guardando il suo percorso è qualcosa di più articolato: non ha lasciato Hollywood, ma ha rifiutato che fosse Hollywood a stabilire cosa contasse davvero, mantenendo una presenza professionale senza accettare automaticamente le regole implicite dell’industria; e forse è proprio questo l’aspetto meno evidente ma più significativo della sua storia, il fatto che il successo non sia stato abbandonato, ma ridefinito secondo parametri personali, lontani da quelli più visibili ma non per questo meno validi.