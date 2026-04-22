Ricordi questo film di 27 anni fa con Nicole Kidman e Sandra Bullock? Sta per tornare con un sequel

Pubblicazione: 22 aprile alle 08:35

Le streghe sono tornate. Nicole Kidman e Sandra Bullock riprendono i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2, sequel che arriva nei cinema 27 anni dopo il cult originale del 1998. Warner Bros. ha finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale, offrendo ai fan un assaggio di cosa riserva il futuro per la famiglia di streghe più amata del cinema.



Il film originale, diretto da Griffin Dunne, non fu esattamente un trionfo critico alla sua uscita. Con un magro 27% su Rotten Tomatoes e incassi che si fermarono a 68 milioni di dollari contro un budget di 75 milioni, Amori e Incantesimi sembrava destinato all'oblio. Eppure, negli anni, qualcosa di magico è accaduto: il film ha trovato una seconda vita, diventando un punto di riferimento per gli amanti del cinema stregonesco, celebrato per le sue atmosfere autunnali, i capelli iconici delle protagoniste e quella particolare miscela di romance, sorellanza e soprannaturale.



Ora, quasi tre decenni dopo, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a interpretare Sally e Gillian Owens sotto la direzione di Susanne Bier, regista danese nota per Brothers e Bird Box. Il cast si arricchisce di volti nuovi e graditi ritorni: accanto a Stockard Channing e Dianne Wiest, che riprendono i ruoli delle zie, entrano nel franchise Maisie Williams, Joey King, Lee Pace, Xolo Maridueña e Solly McLeod.

Nicole Kidman e Sandra Bullock in Amori e Incantesimi 2, fonte: Warner Bros.





Il sequel adatta The Book of Magic, quarto romanzo della saga scritta da Alice Hoffman. I libri dell'autrice americana formano un ciclo di quattro volumi incentrati sulla famiglia Owens, esplorando secoli di stregoneria femminile, solidarietà, amore e lealtà tra donne. La struttura narrativa permette al nuovo film di espandere significativamente l'universo del primo capitolo, introducendo elementi della mitologia familiare che erano rimasti inesplorati.



Durante il CinemaCon, dove Warner Bros. ha presentato le prime immagini in anteprima, Sandra Bullock è salita sul palco dichiarando che tornare a girare il sequel non è stato come girare un seguito, ma come tornare a casa. Un sentimento che probabilmente condividono molti fan, per i quali Practical Magic rappresenta un comfort movie da rivedere ogni autunno, una coccola cinematografica capace di evocare nostalgia e calore.



La data di uscita è fissata per il 18 settembre 2026. Una scelta non casuale: l'autunno è la stagione perfetta per un film di streghe, quando le foglie cadono e l'aria si fa più fresca, quando la linea tra il mondo reale e quello magico sembra assottigliarsi. Amori e Incantesimi 2 promette di riportare sugli schermi quella particolare atmosfera che ha reso il primo film così amato, ma con una storia nuova, personaggi evoluti e una produzione che ha imparato dal culto nato attorno all'originale.