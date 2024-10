Rita Moreno non ha intenzione di ritirarsi: "Finché potrò far ridere o piangere le persone non me ne vado"

Rita Moreno, 92 anni, ha da pochi giorni ricevuto l'Icon Award alla quarta edizione annuale del Gala dell'Academy Museum a Los Angeles. L'artista, che fa parte degli EGOT - coloro che hanno vinto i quattro principali premi annuali statunitensi dedicati all'intrattenimento: Emmy Award, Grammy Award, Premio Oscar e Tony Award - ha alle spalle una carriera invidiabile che va da Cantando sotto la pioggia a West Side Story fino a Fast X per citarne alcuni.

Intervistata da Variety, Moreno afferma che, nonostante l'età, non ha alcuna intenzione di ritirarsi:

Cosa significa? Non ho idea di cosa significhi. Ritirarsi? Non esibirsi più? Finché potrò far ridere o piangere le persone come interprete, assolutamente no, non me ne vado. Ma non solo, amo quello che faccio. E amo gli attori. Amo gli artisti. Quando incontro qualcuno che ammiro, ho quella stupida espressione di adorazione sul volto. È genuina. Ti faccio un esempio. Io e mia figlia [Fernanda Luisa Gordon] siamo andate al party di Vanity Fair degli Oscar l'anno scorso. Stavamo passeggiando, ho visto Lenny Kravitz, e ho detto a Fernanda: "Andiamo a salutarlo." Quello che faccio di solito è dire: "Ciao. Ammiro il tuo lavoro, sono Rita Moreno, come stai?". Non do mai per scontato che la gente sappia chi sono, lui si è inginocchiato, si è inginocchiato completamente. Ma non solo, è rimasto lì e mi ha abbracciato le ginocchia. Mi ha detto: "Non hai idea", e ha continuato a parlare della sua ammirazione per me. Mi ha preso la mano e l'ha baciata..