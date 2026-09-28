Ritorno a Buenos Aires è una storia vera? La verità sul film di Marco Bechis

Pubblicazione: 28 settembre alle 13:38

La risposta più corretta è: non è una storia vera in senso strettamente autobiografico, ma nasce da una vicenda reale e profondamente legata all'esperienza personale di Marco Bechis. Il protagonista del film, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, non è infatti la trasposizione cinematografica del regista. Bechis lo ha chiarito parlando del film: la storia di Mariano non coincide con la sua. Eppure il personaggio vive una condizione che il regista conosce direttamente: quella di un uomo sequestrato dalla dittatura argentina, sottoposto alla violenza e costretto, molti anni dopo, a confrontarsi nuovamente con il proprio passato.

La vicenda si svolge principalmente nel 2008. Mariano Guerra ha ormai trascorsoquando deve tornare in Argentina. Il motivo è doloroso: è stato convocato come testimone nel procedimento giudiziario. Da giovane, durante gli anni della dittatura, Mariano era uno studente di medicina a Buenos Aires. Viene catturato e rinchiuso in un centro clandestino di detenzione,. Per sopravvivere è costretto a fare i conti con una delle conseguenze più drammatiche della prigionia: sotto tortura rivela informazioni riguardanti alcuni compagni della resistenza.

Trentatré anni dopo, la distanza temporale non è sufficiente a cancellare ciò che è accaduto. Il ritorno nella capitale argentina significa infatti ritrovare luoghi, persone e soprattutto ricordi che Mariano aveva cercato di lasciare alle spalle. La testimonianza in tribunale diventa così soltanto la parte visibile di un conflitto molto più intimo: quello tra la necessità di raccontare e l'impossibilità di liberarsi completamente di ciò che è stato vissuto.

Una scena di Ritorno a Buenos Aires - Fonte: Fandango

Ma cosa è successo davvero a Marco Bechis? È qui che la realtà entra nella storia del film. Marco Bechis visse realmente sulla propria pelle la repressione della dittatura argentina. Nel 1977, quando aveva 21 anni, fu sequestrato a Buenos Aires e rinchiuso nel centro clandestino Club Atlético. Fu sottoposto a torture e successivamente riuscì a lasciare l'Argentina, arrivando in Italia. Quell'esperienza non è rimasta confinata alla sua biografia. È diventata una delle matrici fondamentali del suo cinema.

Bechis aveva già affrontato la dittatura argentina con Garage Olimpo, film del 1999 ambientato proprio nel mondo dei centri clandestini di detenzione e della repressione. Anche Hijos - Figli aveva affrontato le conseguenze della dittatura attraverso la storia dei figli dei desaparecidos. Il nuovo film compie però un passo ulteriore: non si concentra soltanto sull'esperienza della vittima durante la prigionia, ma

Mariano dunque è un personaggio inventato, interpretato da Adriano Giannini, mentre la materia emotiva e storica proviene anche dall'esperienza diretta del regista. Bechis ha spiegato che scegliere la finzione gli ha permesso di avvicinarsi a una verità che una semplice ricostruzione autobiografica non avrebbe necessariamente restituito. Anche il libro La solitudine del sovversivo, pubblicato nel 2021, rappresenta un tassello importante di questo percorso personale. Bechis ha trasformato negli anni la propria esperienza in diverse forme artistiche, passando dal cinema alla scrittura autobiografica.

In Ritorno a Buenos Aires, però, quella esperienza viene filtrata attraverso un altro uomo. È proprio questa distanza a consentire al regista di raccontare non soltanto ciò che è accaduto a lui, ma una condizione più universale: quella del sopravvissuto che deve decidere se e come testimoniare. Il vero centro del film è la memoria. Non sorprende quindi che proprio Giannini abbia ottenuto il Premio Pasinetti come miglior attore protagonista a Venezia, mentre il film ha ricevuto il Pasinetti per il miglior film italiano.