Ritorno al Futuro, abbiamo sempre sbagliato: questo dettaglio cambia completamente la storia

Pubblicazione: 23 aprile alle 19:00

Quarant'anni di affetto incondizionato verso Doc Brown e Marty McFly, e all'improvviso arriva una lettura che rimette tutto in discussione. La trilogia di Robert Zemeckis è uno di quei capolavori capaci di sopravvivere a ogni revisione, a ogni visione ripetuta, a ogni analisi da fan incallito. Ma cosa succede se lo spettatore smette di perdonare a Doc tutto solo perché è brillante e divertente? Quello che emerge è un ritratto radicalmente diverso di uno dei personaggi più amati della storia del cinema. Non si tratta di smontare una saga adorata, ma di portarla su un livello di lettura più complesso, e forse più onesto. Perché i dettagli che il pubblico ha sempre ignorato raccontano una storia in cui il confine tra genio e incoscienza è molto, molto sottile.

Il primo problema: reclutare un minorenne per esperimenti illegali

Torniamo all'inizio. Doc Brown è un eccentrico scienziato di Hill Valley, considerato pazzo dalla comunità, che ha stretto amicizia con Marty McFly quando quest'ultimo era ancora tredicenne. La storia ufficiale racconta di un adolescente curioso che si introduce nel laboratorio dello scienziato e ne rimane affascinato. Ma guardare la stessa scena con occhi diversi produce un effetto straniante. Un adulto con una lunga storia di invenzioni fallite coinvolge un minorenne in esperimenti ad alto rischio, compreso il furto di plutonio a un gruppo terroristico libico, e lo porta in un parcheggio nel cuore della notte per filmare un test con una macchina del tempo alimentata da materiale radioattivo. Se Doc non fosse così simpatico e carismatico, l'intera premessa del film suonerebbe in modo radicalmente diverso.

Doc è la causa principale di tutto il caos temporale

Ed è qui che la teoria si fa più solida. Doc viene presentato come il più intelligente della situazione, eppure è sistematicamente la causa principale del disastro. È lui a costruire la macchina del tempo a bordo di una DeLorean. È lui a scegliere di alimentarla con il plutonio. È lui a organizzare un esperimento notturno che finisce con il coinvolgimento involontario di Marty, catapultato nel 1955 senza alcun controllo sulla situazione. La sua sconfinata intelligenza non gli impedisce di essere colto di sorpresa dalle conseguenze delle proprie azioni, compresa la possibilità concreta di cancellare Marty dall'esistenza alterando il rapporto tra i suoi genitori. Per qualcuno considerato il cervello dell'operazione, il bilancio degli errori è piuttosto pesante.

Michael J.Fox e C.Lloyd in una scena del film - © Universal Studios MoviestillDB

La manipolazione della linea temporale: predica e poi infrange le regole

Nel 1955, una volta che Marty si ritrova bloccato nel passato, Doc non si limita ad aiutarlo a tornare a casa. Interviene attivamente nella vita dei genitori del ragazzo, orchestrando il loro primo bacio attraverso una finta rissa costruita a tavolino. È una manipolazione deliberata della linea temporale, compiuta dallo stesso personaggio che in ogni film ammonisce Marty sui pericoli di alterare gli eventi storici. Il risultato, tutt'altro che trascurabile, è che al ritorno di Marty nel 1985 la famiglia McFly ha vissuto una vita completamente diversa, di gran lunga migliore rispetto alla versione originale. Doc predica la neutralità temporale e poi riscrive la storia di due persone reali senza battere ciglio. L'incoerenza è difficile da ignorare, una volta che si decide di guardarla davvero in faccia.

La teoria più oscura: Doc ha deliberatamente condannato Marty

Qui la riflessione tocca il punto più perturbante. Alla fine del primo film, Marty torna nel 1985 e assiste alla scena in cui il suo sé precedente parte per il 1955 a bordo della DeLorean. La presenza di due versioni dello stesso Marty genera un potenziale paradosso temporale. Secondo la teoria nota come "Marty Martire", Doc Brown avrebbe deliberatamente sabotato la DeLorean del Marty alternativo, inviandolo verso un'epoca dalla quale non avrebbe potuto fare ritorno, causandone di fatto la distruzione. La motivazione: evitare che le due versioni di Marty si incontrassero, preservando la linea temporale. Una scelta brutale, compiuta dal personaggio che il pubblico ha sempre visto come paladino dell'amicizia e della lealtà. Christopher Lloyd stesso ha respinto questa lettura a distanza di anni, dichiarando che Doc non avrebbe mai potuto condannare Marty alla morte in nessuna circostanza e che non potrebbe vivere con un peso del genere. Ma la teoria non scompare, e il finale del primo film la alimenta con una certa efficacia narrativa.

Il Doc che sapeva già tutto: i viaggi nel tempo precedenti

C'è un ultimo tassello che complica ulteriormente il quadro. Un'ipotesi parallela sostiene che Doc avesse già viaggiato nel tempo prima degli eventi raccontati nel primo film. Lo scienziato sarebbe stato originariamente un inventore di successo, e avrebbe usato la macchina del tempo per tornare nel passato influenzando in modo significativo il proprio futuro. La realtà che vediamo all'inizio del film sarebbe quindi già il risultato di interventi precedenti. A rafforzare questa lettura contribuisce un dettaglio preciso del secondo capitolo: la capacità di Doc di comparire esattamente al momento giusto nel tunnel, salvando Marty dall'attacco di Biff. Secondo questa teoria, Doc sapeva dove e quando intervenire perché aveva già visitato una linea temporale alternativa in cui quella storia finiva con Marty che non sopravviveva allo scontro. Un'astuzia che va ben al di là di quello che il personaggio lascia trasparire.

La Delorean DMC-12 in una immagine di scena © Universal Studios MoviestillDB

Una trilogia più oscura, non per questo meno grande

Nessuna di queste letture demolisce la saga. Ritorno al Futuro resta uno dei risultati più alti del cinema popolare degli anni Ottanta, e Doc Brown rimane uno dei personaggi più iconici che il grande schermo abbia mai prodotto. Ma smettere di guardarlo con gli occhi del bambino che lo ha amato la prima volta significa scoprire una complessità inaspettata: un personaggio che agisce con astuzia millimetrica fingendo di essere travolto dagli eventi, che detta le regole del viaggio nel tempo e poi le infrange sistematicamente, che usa l'affetto genuino per Marty come scudo contro qualsiasi giudizio esterno. Forse il vero Doc Brown non è mai stato quello che pensavamo. E forse è proprio per questo che, dopo quarant'anni, la sua storia vale ancora una visione in più, con gli occhi di chi non vuole smettere di farsi domande.