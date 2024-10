Ritorno al futuro, Lea Thompson era inizialmente "snob" nei confronti di Michael J. Fox: "Non sono andata subito d'accordo con lui"

Pubblicazione: 02 ottobre alle 12:02

Nella saga di Ritorno al futuro, Lea Thompson interpreta Lorraine, madre del protagonista Marty McFly, di cui veste i panni Michael J. Fox, che prese il posto, a riprese già iniziate, di Eric Stoltz. Un cambio di rotta repentino che causò qualche problema all'attrice che, ospite recentemente del podcast di Steve Kmetko, ha raccontato:

Probabilmente non sono andata subito d'accordo con Fox, perché ero amica di Eric Stoltz, che era stato appena licenziato. Non avevo ancora lavorato con Fox, mentre con Stoltz avevo fatto un film intitolato The Wild Life prima di Ritorno al futuro, e quindi era mio amico. E dopo con lui ho fatto Un meraviglioso batticuore.

Ricordo che ero molto snob nei suoi confronti, perché a quel tempo c'era una grande divisione tra star del cinema e star della televisione. Ricordo di aver pensato: “Lui è solo una star della televisione e io sono una star del cinema, ho recitato in Lo squalo 3D", quindi credo che mi ci sia voluto un po' di tempo per affezionarmi a lui.

Nel 2015, il regista Robert Zemeckis aveva infatti rivelato che Fox era stata la sua prima scelta per interpretare il protagonista, ma era in un primo momento indisponibile, in quanto impegnato con la sitcom Casa Keaton. Così, si virò su Stoltz, che, secondo Zemeckis era "davvero un grande attore, ma non adatto al tipo di commedia che stavamo realizzando". Dopo quattro settimane di riprese, Fox decise di accettare l'ingaggio del film, da girare in contemporanea allo show televisivo. Così, continua Thompson:

Era così simpatico ed è stato molto divertente girare con lui. Avevo già fatto alcune scene con Eric, che poi ho rigirato con Michael, così ho potuto vedere come fossero completamente diverse.

Col precedere dei lavori, l'attrice cambiò poi opinione sul collega:

